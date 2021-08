Dworzec Wrocław Główny najpopularniejszy w Polsce

Wrocław Główny w 2020 r. był stacją z największą wymianą pasażerską. Na tym dworcu obsługiwano średnio 1,4 tysiąca pasażerów na godzinę, a w całym poprzednim roku skorzystało z niego 12,4 mln pasażerów - wynika z danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Jak podaje UTK, kolejne miejsca pod względem rocznej wymiany pasażerskiej przypadły stacjom Poznań Główny - 12 mln pasażerów oraz Warszawie Wschodniej z 9,4 mln pasażerów.



UTK wskazuje, że w pierwszej trójce nie znalazła się Warszawa Centralna, na której wymiana pasażerska spadła o 53 proc. w porównaniu z 2019 r. Wyjaśniono, że stacja ta związana jest z ruchem dalekobieżnym, który szczególnie w początkowej fazie pandemii Covid-19 był znacznie ograniczony.



Z danych zebranych przez urząd wynika, że udział stacji zlokalizowanych w 18 ośrodkach wojewódzkich (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze) stanowił 42,7 proc. wymiany pasażerskiej ogółem.



W przypadku Wrocławia Głównego, stacji największej pod względem wymiany pasażerskiej, średnia liczba zatrzymań pociągów wyniosła 15,2 w ciągu godziny, co oznacza, że średnio przy każdym zatrzymaniu danego pociągu wsiadało/wysiadało z niego 93 pasażerów. Średnia liczba pasażerów przypadająca na jedno zatrzymanie dla 10 największych stacji to 56 osób na jedno zatrzymanie.



- Pandemia Covid-19 ograniczyła mobilność społeczeństwa w 2020 r. W przypadku wielu stacji wymiana pasażerska spadła o kilkadziesiąt procent. Mniejsza liczba pasażerów nie wpłynęła jednak znacząco na ofertę przewozową, pasażerowie mieli dostęp do transportu kolejowego nawet w mniejszych miejscowościach. Potwierdzeniem tego są dane o zatrzymaniach na stacjach i wymianie pasażerskiej. Wyniki wymiany pasażerskiej potwierdzają też zainteresowanie nowymi lub przywróconymi po modernizacjach punktami zatrzymań pociągów - stwierdza prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.



Wymiana pasażerów na poziomie powyżej 10 tysięcy osób dziennie miała miejsce na 14 stacjach. Były to (w kolejności od największej): Wrocław Główny, Poznań Główny, Warszawa Wschodnia, Katowice, Warszawa Zachodnia, Kraków Główny, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Gdynia Główna, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Pruszków, Gdańsk Główny, Warszawa Wileńska.



Z kolei dobowa wymiana pasażerska na poziomie między 1 tys. a 10 tys. pasażerów miała miejsce na 228 stacjach. Stacją najbliżej progu 10 tys. dobowej wymiany był Szczecin Główny, zaś przedział zamyka stacja Biskupice Wielkopolskie, która zajmuje 242 miejsce w Polsce pod względem wymiany pasażerskiej.



W przypadku 242 stacji liczba pasażerów była większa niż 1000 osób dziennie i na nich odbywało się 75,4 proc. całej wymiany pasażerskiej w Polsce. Na 65 stacjach, na których dobowa wymiana pasażerska przekraczała 1 tys., podróżni korzystali z usług jednego przewoźnika lub udział innych przewoźników nie przekraczał 3 proc.



Wśród mniejszych ośrodków miejskich w obszarach aglomeracyjnych kolej miała istotne znaczenie w realizowaniu potrzeb transportowych mieszkańców. Stąd też bardzo wysoki poziom wymiany pasażerskiej na stacjach znajdujących się w Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Mińsku Mazowieckim, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Redzie, Rumii, Skierniewicach, Tłuszczu, Wejherowie oraz Żyrardowie. Główne stacje w tych miejscowościach znajdują się w pierwszej 50 stacji o największej wymianie pasażerskiej, pomiędzy stacjami największych polskich miast.

