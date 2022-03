Dwucyfrowa inflacja to mało. Polska mocno odczuje skutki wojny

Negatywne konsekwencje wojny na Ukrainie mogą być w wielu obszarach silniejsze dla Polski niż dla innych krajów z uwagi na położenie geograficzne oraz wiele nierozwiązanych problemów strukturalnych, które w ostatnich latach uległy pogłębieniu w czasie rządów PiS - wskazuje Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Wojna w Ukrainie, jej bezpośrednie konsekwencje oraz działania podjęte przez demokratyczne państwa i organizacje międzynarodowe, w tym Unię Europejską i NATO, w reakcji na napaść Rosji będą oddziaływały na sytuację społeczno-gospodarczą Polski wieloma kanałami, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie.



Jak wskazuje FOR, negatywne konsekwencje tej wojny mogą być w wielu obszarach silniejsze dla Polski niż dla innych krajów z uwagi na położenie geograficzne oraz wiele nierozwiązanych problemów strukturalnych, które w ostatnich latach uległy pogłębieniu w czasie rządów PiS.



"Wszyscy mamy nadzieję, że wojna szybko się skończy. Ale wywoła ona zmiany w wielu obszarach. Być może rozpocznie się nowa „zimna wojna”, która dla Polski będzie oznaczała konieczność funkcjonowania w warunkach permanentnego zagrożenia militarnego ze strony agresywnego sąsiada. Dlatego wzmocnienie bezpieczeństwa kraju musi być kompleksowe - konieczne jest szersze spojrzenie, konieczne są trwałe rozwiązania systemowe, w tym również w perspektywie średnio- i długoterminowej" - wskazuje FOR.

I zaznacza, że kluczowym elementem bezpieczeństwa kraju jest bezpieczeństwo ekonomiczne: kraj o stabilnej gospodarce jest w stanie lepiej zapewnić sobie bezpieczeństwo militarne i jest mniej podatny na zawirowania towarzyszące wojnom w innych częściach świata.



Nie można zwiększać wydatków na bezpieczeństwo militarne w skali naruszającej bezpieczeństwo finansów publicznych, szczególnie w warunkach dużej niepewności i „kruchości” naszej sytuacji gospodarczej. W dłuższym okresie wysoka inflacja, naruszenie stabilności finansów publicznych, wyższe odsetki doprowadzą do spowolnienia gospodarki i ostatecznie zmniejszą pulę środków na wydatki obronne i inne, np. zdrowotne.



Trzeba zabezpieczyć obrót gospodarczy

FOR wskazuje, ze bezpieczeństwo kraju to nie tylko czołgi i armaty. Zaznacza, że kluczowe dla bezpieczeństwa kraju są: zwiększanie praworządności, budowanie silnej pozycji na arenie międzynarodowej (przez uczestnictwo w Unii Europejskiej i NATO), utrzymywanie stabilnych i przejrzystych finansów publicznych.Osłabienie złotego i przecena polskich obligacji pokazują, że ryzyko ekonomiczne kraju z pewnością wzrośnie w porównaniu do gospodarek odległych od działań zbrojnych. A trzeba pamiętać, że wiarygodność Polski już wcześniej była mocno nadszarpnięta w związku z konfliktami rządu PiS z Unią Europejską, Czechami czy USA, czy „kuriozalną” polityką monetarną i komunikacją prezesa Glapińskiego. W rezultacie niepotrzebnie startujemy z wyższego poziomu ryzyka. Niepewność pozostanie z nami na dłużej, co pociągnie za sobą większą nerwowość na rynkach finansowych oraz zmienność waluty i rentowności obligacji. Widać również symptomy pogorszenia nastrojów firm, co z pewnością odbije się na inwestycjach."W konsekwencji wojny jesteśmy teraz świadkami bardzo dużego napływu uchodźców. Według ONZ od rozpoczęcia rosyjskiej agresji, Ukrainę opuściło już ponad 1,5 miliona ludzi. Najwięcej z nich, bo ponad 900 tys. przekracza granice z Polską. Jest to najszybciej narastający kryzys uchodźczy od czasów II Wojny Światowej. Jednocześnie obserwujemy odpływ z Polski Ukraińców pragnących walczyć w obronie swojej ojczyzny przed rosyjskim najeźdźcą. W krótkim okresie mamy więc do czynienia z odpływem pracowników, choć w dłuższej perspektywie Ukraińcy, którzy postanowią pozostać w Polsce, zasilą siłę roboczą" - wskazuje FOR.Należy się spodziewać zawirowań na rynkach surowcowych, wzrostu cen i ograniczenia podaży surowców, w tym gazu, ropy naftowej, ale też innych surowców dostarczanych przez Rosję. Przeformułowane zostaną strategie energetyczne poszczególnych krajów. W konsekwencji pojawi się dodatkowa presja inflacyjna od strony podażowej. Z drugiej strony presję tę może nieco stłumić spowolnienie w gospodarce światowej. Jednak sumarycznie inflacja będzie wyższa.Ekspozycja handlowa Polski na rynki wschodnie nie jest duża, choć niektóre branże mogą mocniej ucierpieć. Trzeba jednak pamiętać, że po aneksji Krymu udział Rosji w polskim eksporcie znacząco się zmniejszył, z 5,4 proc. do 2,8 proc. Jednak odcięcie Rosji od rynku międzynarodowego odbije się na całej gospodarce światowej, w tym na naszych innych partnerach handlowych i w konsekwencji na Polsce.Dokładnego rozwoju sytuacji oczywiście nie da się przewidzieć. Są możliwe bardzo różne scenariusze, w zależności od rozwoju sytuacji w aspekcie militarnym oraz reakcji Rosji na sankcje i tego, jakie jeszcze zostaną podjęte działania przez Zachód. Z pewnością nastąpi w Polsce zmniejszenie eksportu, spowolnienie wzrostu gospodarczego, być może nawet poniżej 3 proc. w tym roku, z ryzykiem w dół.FOR zaznacza, że czekają nas zjawiska bliskie stagflacji: osłabienie wzrostu gospodarczego z podwyższoną inflacją, w krótkim okresie nawet dwucyfrową. Na to nakłada się podwyższone ryzyko kraju, zmienność kursu walutowego, wzrost odsetek od długu publicznego, presja na wzrost deficytu finansów publicznych oraz obserwowane od pewnego czasu pogorszenie salda wymiany handlowej. Perspektywa sytuacji gospodarczej w Polsce będzie więc złożona i trudna. Gospodarka będzie daleka od zrównoważenia i bardzo podatna na zawirowania, będzie „krucha”.FOR wskazuje, że nawet w obliczu zagrożenia wojną nie wolno nam zapominać o bezpieczeństwie ekonomicznym i finansach publicznych, czy o innych wymiarach bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo ekonomiczne jest stałym elementem kolejnych kompleksowych Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, które są zatwierdzane przez kolejnych prezydentów RP. Kraj o stabilnej gospodarce jest bowiem w stanie lepiej zapewnić sobie bezpieczeństwo militarne i jest mniej podatny na zawirowania towarzyszące wojnom w innych częściach świata.

Innymi ważnym elementem bezpieczeństwa narodowego jest bezpieczeństwo zewnętrzne, które np. Strategii zatwierdzonej przez Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku1 przejawia się też przez silną pozycję na arenie międzynarodowej: Obowiązkiem państwa jest konsekwentne zabieganie o tworzenie jak najkorzystniejszego międzynarodowego otoczenia kraju i umacnianie jego międzynarodowej pozycji, wizerunku i prestiżu. (...) Sojusz Północnoatlantycki jest dla Polski najważniejszą formą współpracy wielostronnej w polityczno-wojskowym wymiarze bezpieczeństwa oraz filarem stabilności na kontynencie. (...) Członkostwo w Unii Europejskiej w istotnym stopniu determinuje podstawy bezpieczeństwa Polski.



Znamienne jest też podkreślanie w tej Strategii znaczenia „bezpieczeństwa obywatelskiego”, które obejmuje szeroko rozumianą praworządność i sprawność wymiaru sprawiedliwości: Nadrzędnym celem działań Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawa jest zapewnienie wszystkim obywatelom poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Szczególny nacisk należy położyć na usprawnienie funkcjonowania sądów i prokuratury, skrócenie postępowań i zagwarantowanie skutecznego wykonania orzeczeń.



Ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom - wskazuje FOR - jest również zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, dzięki uproszczeniu i uelastycznieniu procedur prawnych. Konstytucyjne gwarancje ochrony praw i wolności będą w pełni realizowane, gdy instytucje wymiaru sprawiedliwości staną się powszechnie dostępne, szybkie w działaniu oraz przyjazne dla obywateli.



Działania w wielu obszarach

Co jest bardzo istotne - zaznacza FOR - ta wielowymiarowa koncepcja bezpieczeństwa z 2007 r. była silnie osadzona w Konstytucji. Niemal na co trzeciej stronie jest odwołanie do wartości, czy instytucji konstytucyjnych. W strategii z 2020 r. słowo „Konstytucja” występuje tylko jeden raz w całym dokumencie liczącym kilkadziesiąt stron.Niestety - zaznacza FOR - w ostatnich kilku latach działania Zjednoczonej Prawicy niszczące praworządność, naruszające zasady demokratycznego państwa prawa, powodujące marginalizację roli Polski w Unii Europejskiej, a nawet insynuujące wyprowadzenie Polski ze wspólnoty mocno osłabiły podstawy bezpieczeństwa naszego kraju, a jak wspomniano wyżej, te elementy są podstawą bezpieczeństwa narodowego, także według zapisów strategii zatwierdzonej 15 lat temu przez Lecha Kaczyńskiego.Wszystkie dotychczasowe Strategie Bezpieczeństwa Narodowego, przygotowywane przez różne opcje polityczne, oprócz wymiarów bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego, ekologicznego, energetycznego, zdrowotnego, społecznego, cyberbezpieczeństwa i oczywiście bezpieczeństwa militarnego bardzo silnie eksponują znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego i finansowego: „Bezpieczeństwo państwa oraz jego stabilność muszą mieć trwałe podstawy gospodarcze. Silna i konkurencyjna gospodarka to jeden z podstawowych atutów w polityce wewnętrznej i zewnętrznej”. Wskazuje się też na wzmacnianie stabilności systemu finansów publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków do stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego”.Dlatego według FOR, konieczne jest respektowanie wszystkich wymiarów strategii bezpieczeństwa narodowego. Nie można zwiększać wydatków na bezpieczeństwo militarne w skali naruszającej bezpieczeństwo finansów publicznych, szczególnie w warunkach dużej niepewności i „kruchości” naszej sytuacji gospodarczej.FOR wskazuje, że Polska nie poradzi sobie sama. Nawet jeśli zwiększy wydatki na obronność do 5 proc. PKB, a nawet jeszcze więcej, to nie zbudujemy odporności wobec potencjału atomowego Rosji. Jako aktywny i znaczący członek Unii Europejskiej i NATO możemy zdziałać więcej. Dlatego jak najszybciej należy wygasić konflikty z Unią Europejską i USA. Ten postulat jest spójny z przytoczoną powyżej definicją „bezpieczeństwa zewnętrznego” ze Strategii z 2007 roku. Jest też spójny z obecną narracją rządu, która uległa na szczęście odwróceniu o 180 stopni. Teraz na slajdach czytamy, że polskie bezpieczeństwo gwarantują sojusze międzynarodowe, tj. NATO i EU. Od slajdów trzeba przejść do działań.Według FOR należy natychmiast spełnić warunki Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jak już zauważano, budowanie praworządności zwiększa bezpieczeństwo („bezpieczeństwo obywatelskie”). Ponadto reformy zawarte w KPO służą bezpieczeństwu energetycznemu i cyberbezpieczeństwu. Środki z KPO w kontekście zawirowań na rynkach finansowych dałyby też oddech i bezpieczeństwo w finansach publicznych (bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe). To aż 36 mld euro, z czego 24 mld euro bezzwrotnych grantów,czyli bezzwrotnie prawie 120 mld zł na bezpieczeństwo narodowe. Wygaszenie konfliktu z EU przyczyniłoby się też do ograniczenia zmienności wahań kursu walutowego. Obecnie najsilniejsze wahania występują w Polsce i w Węgrzech.FOR zaznacza również, że budowanie bezpieczeństwa militarnego czy zdrowotnego (jak to jest w przypadku pandemii) nie może naruszać długookresowego bezpieczeństwa finansów publicznych, które jest warunkiem bezpieczeństwa ekonomicznego. To nie odpowiedź militarna, a sankcje gospodarcze są największym orężem państw demokratycznych wobec Rosji. Dlatego silna i zrównoważona gospodarka jest tak istotna.Rząd - wskazuje FOR - musi budować przejrzystość finansów publicznych. Pod pozorem walki z COVID-19 w latach 2020-2021 wydatki w kwocie ponad 250 mld zł znalazły się poza kontrolą parlamentu (przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Inwestycji Lokalnych czy Fundusz „Polski Ład”).Obecnie pod pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa militarnego rząd właśnie tworzy fundusz przy Banku Gospodarstwa Krajowego do finansowania armii (Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych - FWSZ).FOR wskazuje, że rząd chce wyprowadzić wydatki zbrojeniowe, wbrew demokratycznym standardom, poza kontrolę parlamentu. FWSZ musi podlegać ustawie o finansach publicznych, mieć kontrolę parlamentarną, przynajmniej w formule państwowego funduszu celowego. Wyprowadzenie zadłużenia tego funduszu poza kontrolę parlamentu niczego nie rozwiązuje w kontekście zagrożeń na rynkach finansowych. Odsetki płacone przez BGK są wyższe niż od obligacji skarbowych. Poza tym fakt, że część długu nie jest zaciągana przez Skarb Państwa, a tylko przezeń gwarantowana, nie sprawia, że przez rynki finansowe polskie państwo jest postrzegane jako mniej zadłużone.Zdaniem FOR działania i nieprzewidywalność Rosji ewidentnie pokazują, że konieczne jest spojrzenie długookresowe na bezpieczeństwo energetyczne. Konieczne jest przyspieszenie transformacji energetycznej, a nie „zrzucanie pieniędzy z helikoptera” na tzw. tarcze antyinflacyjne. Niezbędne jest możliwie największe uniezależnienie się od surowców energetycznych z Rosji poprzez magazyny, dywersyfikację, transformację energetyczną i wzrost efektywności energetycznej. Pewnym rozwiązaniem jest też działanie w ramach sojuszy, np. przez stworzenie unii gazowej. Ten aspekt bezpieczeństwa buduje się w długim okresie. dlatego trzeba podjąć działania jak najszybciej. Konieczne jest zniesienie barier regulacyjnych, jakie ostatnio wprowadzono dla odnawialnych źródeł energii.Niewątpliwie wojna w Ukrainie spowoduje zwiększony napływ uchodźców. Konieczne jest przygotowanie organizacyjne i instytucjonalne w tym zakresie. Należy zapewnić odpowiednie zasoby służbom odpowiedzialnym za sprawy cudzoziemców i samorządom.W sytuacji kryzysowej kluczowe pozostaje zapewnienie jak najstabilniejszego funkcjonowania państwa - zwłaszcza jeśli mówimy o państwie, za którego granicą trwa wojna napastnicza. Wszelkie działania polegające na wprowadzeniu stanu wyjątkowego nawet na określonym obszarze powinny być poprzedzone szczegółową analizą proporcjonalności takich działań, a ewentualnie wprowadzane ograniczenia - przejść test konieczności ich stosowania. Konieczne jest zapewnienie pełnego legalizmu działań. Nie mogą powtórzyć się sytuacje z pandemii, kiedy ograniczenia swobód obywatelskich i działalności gospodarczej wprowadzano rozporządzeniami.FOR zaznacza, że działania Rosji obejmują też dezinformację. Można ostatnio zaobserwować nieprawdziwe informacje powodujące niepotrzebną aktywność konsumentów w zakresie wykupywania paliwa czy wypłacania gotówki z banków. Takie działania muszą być szybko i bezwzględnie wyjaśniane przez wiarygodne instytucje. Niezbędne na ten moment jest przywrócenie wiarygodności mediom publicznym. Trudno walczyć z dezinformacją, kiedy krajowe media publiczne nie budzą zaufania u znacznej części społeczeństwa.W warunkach wojny - wskazuje FOR - „niewiarygodne” media publiczne są ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa.Rząd traci bardzo istotny instrument komunikacji ze społeczeństwem lub jego dużą częścią. Również sam rząd musi być wiarygodny we wszystkich swoich działaniach i komunikacji. Wielokrotnie demaskowane kłamstwa premiera Morawieckiego, czy innych akcji propagandowych, inicjowanych przez rząd (np. ostatnio „żarówka z kosztami energii") sprawiają, że teraz obywatele dwa razy zastanowią się, zanim uwierzą w ważne obecnie dla bezpieczeństwa i prawdziwe informacje rządowe przekazywane nie tylko w mediach publicznych. A niestety akcja z „żarówką" nie została wyrugowana z przestrzeni publicznej.

Forum Obywatelskiego Rozwoju zostało założone w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza, aby skutecznie chronić wolność oraz promować prawdę i zdrowy rozsądek w dyskursie publicznym.