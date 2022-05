Dwucyfrowe stopy procentowe. Koszmar kredytobiorców może się ziścić

Stopa referencyjna NBP może osiągnąć poziom dwucyfrowy, jeśli wysoka inflacja okaże się trwała i uporczywa, wymuszając kontynuację i wydłużenie cyklu podwyżek nie tyle, czy nie tylko na NBP, ale na głównych bankach centralnych świata – mówi w rozmowie z WNP.PL główny ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski.

W czwartek RPP po raz ósmy z rzędu podniosła stopy procentowe.

O dalszych ruchach stóp procentowych zadecyduje kondycja gospodarki w 2023 roku – uważa Kamil Sobolewski.

W obecnej fazie cyklu polityka fiskalna powinna być mniej ekspansywna, w mniejszym stopniu redystrybuować dochód w kierunku konsumentów o niskiej skłonności do oszczędzania – dodaje główny ekonomista Pracodawców RP.

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o kolejnej podwyżce stopów procentowych. Główna stopa NBP wzrośnie do 5,25 proc., a więc o 75 punktów bazowych (0,75 pkt. proc.).

To ósma z rzędu podwyżka stóp procentowych. Oprocentowanie w NBP jest najwyższe od 2008 roku. Zdaniem ekonomistów, to nie koniec podwyżek, z tymi będziemy mieli do czynienia jeszcze kilka miesięcy.

Dwie cyfry

- Stopa referencyjna NBP może osiągnąć poziom dwucyfrowy, jeśli wysoka inflacja okaże się trwała i uporczywa, wymuszając kontynuację i wydłużenie cyklu podwyżek nie tyle czy nie tylko na NBP, ale na głównych bankach centralnych świata – mówi w rozmowie z WNP.PL główny ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski.

Jego zdaniem na obecną chwilę nie jest to jednak scenariusz bazowy.

- Oczekuję, że Fed podniesie stopy do ok. 3 proc. (jeszcze ok. 2 p.p.), EBC do ok. 1 proc. (jeszcze ok. 1,5 proc.), a NBP do 7 proc. (jeszcze ok. 1,75 proc.). Im szybciej, tym lepiej dla pokonania inflacji. O dalszych ruchach stóp procentowych zadecyduje kondycja gospodarki w 2023 roku – dodaje Kamil Sobolewski.

Zdaniem głównego ekonomisty Pracodawców RP, główne zagrożenie dla polskiej gospodarki to inflacja; na kolejnych miejscach załamanie koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, skutkujące recesją w Europie; eskalacja napięć geopolitycznych na styku Zachód-Rosja i Zachód-Chiny. Zagrożeniem jest też kondycja rynków finansowych, na których Polska musi sprzedawać bezprecedensowe ilości obligacji, a w które uderza fala przecen, zniechęcając uczestników do podejmowania nowych inwestycji.

Mniej ekspansywnie

Kamil Sobolewski uważa, że w obecnej fazie cyklu polityka fiskalna powinna być mniej ekspansywna, w mniejszym stopniu redystrybuować dochód w kierunku konsumentów o niskiej skłonności do oszczędzania.

- W trosce o wzrost gospodarczy, wobec zacieśnianej polityki fiskalnej (i monetarnej), priorytetem polityki gospodarczej rządu powinna stać się deregulacja, rozumiana po pierwsze jako mądra, przewidywalna legislacja oraz deregulacja na szeroką skalę, w którą powinien zaangażować się okrągły stół rządu i pracodawców na czele z panem premierem i ministrami – wskazuje Kamil Sobolewski.

Znacząca przestrzeń

O możliwości realizacji wizji dwucyfrowych stóp procentowych pisali także ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"Mamy głęboko ujemne realne stopy procentowe, co wskazuje, że przestrzeń do zacieśniania polityki pieniężnej pozostaje znacząca. Spodziewamy się, że w maju RPP podniesie stopy NBP o 100 pb, a jeszcze w tym roku możemy zobaczyć stopę NBP na poziomie 7,5 proc. Docelowy poziom stóp przesuwa się do 7,5-10 proc." – pisali ekonomiści ING tuż przed decyzją RPP.

"Dwucyfrowe stopy procentowe w Polsce przestają być tematem teoretycznym" – dodali.

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego z kolei spodziewają się jeszcze dwóch słabszych podwyżek. Ich zdaniem cykl najprawdopodobniej zakończy się w lipcu.

Problem dla spłacających kredyty

Kolejna, ósma z rzędu podwyżka stóp procentowych, będzie bolesna dla spłacających kredyty.

Jak mocno wzrosną ich raty, wylicza Jarosław Sadowski, analityk Expandera. Dla przykładu rata kredytu udzielonego w październiku 2021 r. na kwotę 300 000 zł na 25 lat początkowo wynosiła 1 440 zł. Przy obecnym poziomie stawki WIBOR 3M będzie to 2506 zł. To efekt tego, że stawka WIBOR 3M wynosi już 6,14 proc.

- Niestety wiele wskazuje na to, że to nie koniec i stopy dalej będą rosły. Notowania kontraktów terminowych sugerują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy WIBOR 3M może wynieść 7,6 proc.. W takim przypadku rata wspomnianego kredytu wyniosłaby 2806 zł - pisze w komentarzu analityk.

