Dylematy przedsiębiorców: restrukturyzacja czy Tarcza?

Przedsiębiorcy, którzy szukają dziś rozwiązania dla swoich problemów, związanych m.in. z utratą płynności, mogą skorzystać nie tylko z rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy antykryzysowej, ale także z mechanizmów wsparcia istniejących już od dawna w aktach prawnych – np. zawrzeć układ z wierzycielami. Korzystne możliwości dają przepisy prawa restrukturyzacyjnego.

Kiedy korzystać z restrukturyzacji?

Doraźna pomoc?

Spółka pod ochroną?

Główny cel – kontynuacja

Uwaga, odpowiedzialność

Restrukturyzacje nieuchronne...

– Postępowanie restrukturyzacyjne natomiast toczy się według procedur ściśle określonych ustawą – Prawo restrukturyzacyjne zawsze wymaga zaangażowania sądu. Jako Ministerstwo Rozwoju wypracowaliśmy projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Regulacja ta przewiduje działania uzupełniające dla Tarczy antykryzysowej i sekwencyjnie następujące po instrumentach Tarczy – wskazuje Ministerstwo Rozwoju.Według Jakuba Pawelca, prawnika i eksperta Pracodawców RP, należy mieć przede wszystkim na względzie, że inny jest cel przepisów Tarczy antykryzysowej, a inny przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne.– Pojęcie restrukturyzacji obejmuje szereg zmian w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, począwszy od zakresu działalności, organizacji wewnętrznej pracy i liczebności zatrudnienia, do ułożenia na nowo relacji z kontrahentami. Tarcza ma zapewnić przede wszystkim szybkie dofinansowanie przedsiębiorstwa w celu przetrwania kryzysu, a restrukturyzacja umożliwić przeorganizowanie działalności w trudnej rzeczywistości – wyjaśnia Jakub Pawelec.Przedsiębiorcy, którzy nie będą mogli, z różnych przyczyn, skorzystać z przepisów Tarczy (np. ze względu na zaleganie ze składkami odprowadzanymi do ZUS na koniec 2019 r., status dużego przedsiębiorcy czy rodzaj prowadzonej działalności), będą mogli korzystać z przepisów dotychczasowych – np. ustawy Prawo restrukturyzacyjne czy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i innych.– Głównym celem przyświecającym procesowi restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości i doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami, na mocy którego płatność zobowiązań dłużnika zostanie rozłożona na raty, odwleczona w czasie, a nawet dojdzie do zmniejszenia wysokości zadłużenia – wyjaśnia Michał Sowiński.Jego zdaniem, już sam dzień otwarcia takiego postępowania to istotny moment w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa m.in. z tego względu, że dłużnik zobowiązany jest do powstrzymania się od regulowania zobowiązań powstałych przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego.– W odróżnieniu od przyjętej tarczy antykryzysowej, w prawie restrukturyzacyjnym znajdziemy regulacje dotyczące kwestii płatności wymagalnych należności, wynikających z umów zawartych z kontrahentami – zauważa Michał Sowiński i tłumaczy, że według przepisów w przyjętym właśnie pakiecie pomocowym o jednorazową, bezzwrotną pożyczkę z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może ubiegać się jedynie mikroprzedsiębiorca, zaś jej wysokość wynosi maksymalnie 5 tys. zł.Rząd zaoferował także zwolnienia z płacenia składek do ZUS i wydłużenie terminu zapłaty zobowiązań podatkowych, natomiast są to jedynie doraźne i krótkotrwałe formy pomocy.– Z kolei w toku trwania postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik może odzyskać finansowy spokój do dnia zawarcia układu – twierdzi Michał Sowiński, wskazując korzyści, w jakie ten akt prawny wyposaża zobowiązanego do uregulowania swoich zobowiązań przedsiębiorcę – np. w możliwość ochrony swojego majątku poprzez zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych układem czy powiązaną z tym niedopuszczalność wszczęcia ich już po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.– Komornik nie może więc kontynuować czynności egzekucyjnych ze składników majątku dłużnika, co wzmacnia możliwość ustabilizowania sytuacji materialnej jego firmy – twierdzi Michał Sowiński, zwracając jednocześnie uwagę, że tego typu rozwiązań zabrakło w przyjętej właśnie Tarczy antykryzysowej.– Niestety, nie przewiduje ona ochrony dla spółek, wobec których toczą się postępowania komornicze. Organy mogą bowiem podejmować czynności egzekucyjne wobec takich podmiotów i to niezależnie, czy ich problemy finansowe powstały w związku z epidemią, czy istniały już wcześniej. – Co prawda wskutek panującego stanu epidemii czynności egzekucyjne mogą zostać przedłużone, jednakże nie spowoduje to ochrony majątku dłużnika – ostrzega Michał Sowiński.Prawo restrukturyzacyjne przewiduje możliwość zawarcia układu w drodze czterech różnych postępowań. Są to: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.– Podstawową przewagą restrukturyzacji tzw. sądowej nad własną jest ustawowa ochrona przed niektórymi uprawnieniami wierzycieli, aby dać czas na wyjście z finansowych problemów poprzez naprawę przedsiębiorstwa i jego oddłużenie bez konieczności ogłaszania upadłości – mówi Marta Owczarczyk, ekspertka BCC.Najważniejsze jest bowiem kontynuowanie działalności, bo – jak wskazuje Michał Sowiński – będzie ono generować środki na spłatę powstałych zadłużeń.– Ustawodawca objął więc ochroną również stosunki cywilnoprawne łączące restrukturyzowane przedsiębiorstwo, uniemożliwiając wypowiedzenie umów bez zgody wierzycieli – omawia jeden z głównych aspektów restrukturyzacji Michał Sowiński.Dodaje, że w ten sposób przedsiębiorstwo zachowa kluczowe elementy służące mu do wykonywania działalności, z których korzysta na podstawie np. umowy najmu, dzierżawy, leasingu czy licencji.– Ponadto w odniesieniu do umów wzajemnych, których wykonywanie jest niekorzystne z perspektywy restrukturyzowanego przedsiębiorcy, przepisy prawa przewidują możliwość odstąpienia od nich bez względu na postanowienia dotyczące ich rozwiązania – wymienia kolejne korzyści dla gotowych do wejścia na drogę restrukturyzacji Michał Sowiński.– Z uwagi na skalę konsekwencji rynkowych związanych z epidemią koronawirusa przeprowadzenie restrukturyzacji wielu przedsiębiorstw wydaje się nieuniknione – uważa Jakub Pawelec z Pracodawców RP, według którego w odniesieniu do konkretnych przypadków i dylematów, czy wykorzystać przepisy Tarczy, czy prawa restrukturyzacyjnego, będzie zachodzić potrzeba ustalenia wzajemnej ich korelacji, to jest możliwości skorzystania z ulg, zwolnień i finansowania przewidzianych w Tarczy z przepisami dotyczącymi postępowań restrukturyzacyjnych.– Kolejną istotną kwestią jest także kwestia odpowiedzialności osób zarządzających za zobowiązania przedsiębiorcy – przypomina Marta Owczarczyk: – Pamiętać należy, że niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym terminie przez osoby do tego obowiązane rodzi po stronie tych osób odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek tego działania, a także może doprowadzić do orzeczenia wobec nich zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby te mogą jednak uwolnić się od wyżej wskazanych skutków, w szczególności jeżeli wykażą, że w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości albo otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub też zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu – wyjaśnia Marta Owczarczyk.To jeden z głównych argumentów przemawiających za rosnącą, choć umiarkowanie, popularnością restrukturyzacji. Właściwie od 2015 roku, czyli wejścia ustawy w życie.– Od 2016 r. z roku na rok obserwujemy wzrost liczby przeprowadzonych restrukturyzacji. Zgodnie z raportem Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w 2019 r. przeprowadzono łącznie 465 postępowań restrukturyzacyjnych, przy jednoczesnym wzroście liczby oddalonych wniosków o ogłoszenie upadłości. Jak wynika bowiem z przeprowadzonych badań, w ubiegłym roku 1345 firm złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości, natomiast tylko wobec 586 podmiotów ją ogłoszono. Pozwala to na postawienie wniosku o wciąż zbyt niewystarczającej – jak na skalę polskiej gospodarki – świadomości takiej możliwości ratowania przedsiębiorstw wśród kadr zarządzających – podsumowuje Michał Sowiński.Jego zdaniem świadczy to o tym, że osoby stojące na czele spółek często zbyt pochopnie decydują o złożeniu wniosku upadłościowego, nie wykorzystując szansy na uratowanie przedsiębiorstwa, jaką daje im restrukturyzacja.Dziś, jak przypuszcza Jakub Pawelec, ekspert Pracodawców RP, skala zainteresowania przedsiębiorców przeprowadzeniem restrukturyzacji jest uzależniona od branży, w której przedsiębiorca działa, jak również od możliwości zapewnienia i skoordynowania łańcuchów dostaw w ramach UE oraz spoza jej obszaru.– Pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji jest instrumentem o charakterze długoterminowym i dotyczy przedsiębiorców, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub spełniają warunki do wszczęcia takiego postępowania. Środki udzielone w ramach tej pomocy przeznaczane są tylko na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej w związku z realizowaną restrukturyzacją – podsumowuje biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju.Jakub Pawelec z Pracodawców RP spodziewa się, że wraz z każdym miesiącem zamrożenia normalnego funkcjonowania rynku, gdy zwiększa się liczba dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 przedsiębiorców, rosnąć będzie ich zainteresowanie restrukturyzacją lub po prostu zostaną oni do skorzystania z niej zmuszeni.