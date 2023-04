Dymisja w rządzie. Wicepremier zapłacił za towar z Ukrainy

- Złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi - poinformował w środę wicepremier, szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk. Stanowisko piastował od października 2021 roku.

- Złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, widząc, że podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony - powiedział w środę Kowalczyk.

Jak wyjaśnił podczas swojego oświadczenia, KE opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok, który ma obowiązywać od czerwca tego roku do 5 czerwca 2024 r.

Z projektu Komisji Europejskiej wynikało, że podstawowy postulat rolników nie będzie spełniony

Podkreślił, że "widać bardzo wyraźnie, że ten postulat, podstawowy postulat rolników przez KE nie zostanie spełniony".

Jego zdaniem wszystkie ustalenia "okrągłego stołu" rolniczego z końca marca br. są realizowane. - Są realizowane te rozwiązania, które będą ułatwiać przechowywanie zbóż, budowy magazynów, (...) dopłaty do zbóż. Jest przygotowane rozwiązanie dopłat do środków transportu, jeśli chodzi o transport zbóż do portów. Udrażniane są porty - wymieniał.

Jak dodał, są przygotowywane programy skupowe, a we wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych przeznaczyła pierwsze 600 mln zł na ten program. Jak podkreślił, "jednym z punktów porozumienia, było zobowiązanie, że polski rząd wystąpi do Komisji Europejskiej o zastosowanie, o uruchomienie klauzuli ochronnej w zakresie importu bezcłowego i bezkontyngentowego zboża z Ukrainy".

Przypomniał, że taki wniosek poszedł 31 marca ze strony polskiego rządu, wspólnie z rządami Słowacji, Rumunii, Węgier i Bułgarii.

Zalegające w magazynach zboże dużym problemem dla resortu rolnictwa

Odchodzący minister podziękował za współpracę organizacjom rolniczym.

Pod koniec marca br. odbył się "okrągły stół" rolniczy ws. sytuacji na rynku w związku z ukraińskim zbożem sprowadzanym do Polski. W obradach uczestniczyli m.in. wicepremier Henryk Kowalczyk i przedstawiciele organizacji rolniczych, firm eksportowych i przetwórczych. Resort rolnictwa informował po zakończeniu obrad "okrągłego stołu", że wicepremier Kowalczyk przedstawił 11 propozycji, które m.in. przewidują, że rząd wystąpi do KE o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy; wzmocnione zostają kontrole na granicy, a do czasu otrzymania wyniku badania transport zostaje wstrzymany; 600 mln zł z budżetu krajowego trafi do producentów pszenicy i kukurydzy, a dodatkowe 520 mln zł z rezerwy kryzysowej do rolników.

To właśnie sprawa ukraińskiego zboża zalegającego w polskich magazynach stała się w ostatnim czasie dużym obciążeniem dla ministra rolnictwa i rządu Zjednoczonej Prawicy. Przez nadmiar zboża w kraju polscy rolnicy mają problemy ze zbyciem swojego towaru i domagają się od rządu zdecydowanych działań zaradczych, w tym zakończenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy. Organizują w związku z tym liczne protesty.

Na stanowisko wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi prezydent Andrzej Duda powołał Henryka Kowalczyka w październiku 2021 r. Wcześniej Kowalczyk od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił funkcję ministra środowiska. Od września do grudnia 2016 r. był ministrem Skarbu Państwa. W grudniu 2017 r. objął stanowisko ministra bez teki w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego. Był także przewodniczącym sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W 2015 r. był ministrem bez teki w rządzie Beaty Szydło. Poseł na Sejm RP V, VI, VII, VIII, IX kadencji.

