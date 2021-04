Dynamiczny wzrost zysku Alior Banku

Zysk netto grupy Alior Banku w I kwartale 2021 roku wzrósł do 108,1 mln zł z 72,1 mln zł rok wcześniej.

Osiągnięty zysk uplasował się 39 proc. powyżej oczekiwań analityków, prognozujących, że sięgnie on 108,1 mln zł.



W I kwartale 2021 roku wskaźnik ROE wyniósł 6,7 proc.



Odpisy wyniosły w pierwszym kwartale 244 mln zł. Oczekiwania rynku w tym zakresie były wyższe o 14 proc. Spodziewano się odpisów w wysokości 283,1 mln zł.

Wskaźnik kosztów ryzyka spadł do 1,59 proc. z 1,93 proc. w I kw. 2020. W ostatnim kwartale 2020 CoR wynosił 1,48 proc.



Jak wskazuje Alior Bank, koszty ryzyka utrzymywane są poniżej średniej długookresowej, a portfel kredytowy banku pozostaje odporny na skutki pandemii Covid-19.



Wynik odsetkowy banku wyniósł 670,2 mln zł i był podobny do oczekiwań analityków, którzy szacowali, że sięgnie on 680,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 670-702 mln zł). Wynik ten spadł 14 proc. rok do roku i wzrósł 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

