Dynamika PKB będzie się obniżać. Na początku 2023 r. sięgnie zera

Wysoki wkład zapasów do wzrostu PKB sugeruje, że jego obecna, wysoka dynamika jest po części „pożyczona” z przyszłości - stwierdzili eksperci PKO BP. Według nich w dalszej części roku dynamika PKB będzie się obniżać, a na początku 2023 r. sięgnie nawet zera.

W dalszej części roku dynamika PKB, choć ciągle wysoka, będzie się obniżać. Wysoki wkład zapasów do wzrostu PKB sugeruje, że obecna, wysoka dynamika PKB jest po części pożyczona z przyszłości - ocenili analitycy.

Ich zdaniem normalizacja popytu na zapasy będzie skutkować obniżeniem dynamiki PKB nawet w okolice zera na początku 2023 r.

Będziemy mieć do czynienia z odwrotnym efektem przenoszenia, mimo że impet wzrostowy powinien się wtedy poprawiać - stwierdzili.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że w I kw. tego roku PKB Polski wzrósł o 8,5 proc. rdr. Tym samym urząd potwierdził wcześniejszy szacunek flash. Inwestycje w I kw. wzrosły o 4,3 proc. rdr, konsumpcja prywatna zwiększyła się o 6,6 proc., zaś popyt krajowy - o 13,2 proc. rdr.

Analitycy PKO BP zwrócili uwagę, że odsezonowany wzrost PKB wyniósł 2,5 proc. kwartał do kwartału (wobec 1,8 proc. kw/kw w IV kwartale ub.r.), "sugerując wzmocnienie bieżących tendencji wzrostowych w krajowej gospodarce".

Zauważyli, że popyt krajowy w I kw. br. wzrósł o 13,2 proc. rdr (wobec 10,9 proc. r/r w IV kw. ub.r.), a wkład eksportu netto do wzrostu PKB wyniósł -3,8 pp (wobec -2,5 pp w poprzednim kwartale). "W samej strukturze popytu krajowego wyróżnia się przede wszystkim rekordowy wkład zapasów do wzrostu PKB, który w I kw. 2022 r. osiągnął aż 7,7 pp (wobec 4,3 pp w IV kw. 2021r., co było już bardzo wysokim wynikiem)" - wskazali eksperci banku. W konsekwencji, dynamika sprzedaży krajowej (czyli popytu krajowego z wyłączeniem zapasów) obniżyła się do 5,7 proc. rdr (z 7,4 proc. rdr w IV kw. 2021 r) - dodali.

Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę w 2021 wzrósł o 7,4% r/r. Wzrosła jednak dysproporcja dochodów między najlepiej i najsłabiej zarabiającymi. 20% najsłabiej zarabiających zarabiało 652 zł na osobę, a 20% najlepiej 4099 zł. 1/2 pic.twitter.com/loXPjgDCDF — PKO Research (@PKO_Research) May 31, 2022

Jak zaznaczyli, konsumpcja prywatna wzrosła o 6,6 proc. rdr (wobec 8,0 proc. rdr w IV kw. ub.r), a wzrost inwestycji, podobnie jak przez cały ubiegły rok, był umiarkowany i lekko osłabł (4,3 proc. r/r w I kw. br. wobec 5,2 proc. rdr w IV kw. ub.r.). "Mimo wysokiej dynamiki obrotów eksportowych (w euro) widocznych w danych z bilansu płatniczego, eksport wzrósł zaledwie o 2,0 proc. rdr" - zauważono. Zdaniem analityków może to być związane ze słabą dynamiką eksportu usług (m.in. turystycznych) i powiązane ze słabym wzrostem wartości dodanej w branży zakwaterowanie i gastronomia (wzrost o 5,3 proc. rdr w I kw. 2022, mimo gigantycznych efektów niskiej, ubiegłorocznej bazy).

Według banku "w dalszej części roku dynamika PKB, choć ciągle wysoka, będzie się obniżać". "Wysoki wkład zapasów do wzrostu PKB sugeruje, że obecna, wysoka dynamika PKB jest po części pożyczona z przyszłości" - ocenili analitycy. Ich zdaniem normalizacja popytu na zapasy będzie skutkować obniżeniem dynamiki PKB nawet w okolice zera na początku 2023 r. "Będziemy mieć do czynienia z odwrotnym efektem przenoszenia, mimo że impet wzrostowy powinien się wtedy poprawiać" - stwierdzili.

