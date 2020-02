Dyrektor ARP w Mielcu: trudno przewidzieć czy Brexit wpłynie na firmy działające w SSE

Zdaniem dyrektora mieleckiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu Krzysztofa Ślęzaka, na razie trudno przewidzieć, czy Brexit wpłynie na firmy, które inwestują na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE). Mamy okres przejściowy i wiele się wyjaśni odnośnie działalności firm brytyjskich w Polsce – dodał.

Ślęzak był we wtorek jednym z gości odbywającego się w podrzeszowskiej Jasionce Forum Europa-Ukraina. Mielecki oddział ARP zarządza SSE Euro-Park.

W rozmowie z PAP Ślęzak powiedział, że na razie trudno powiedzieć, czy Brexit spowoduje jakieś ruchy firm, które inwestują w mieleckiej SSE. "Mamy kilka firma z kapitałem brytyjskim i myślą one o dużych inwestycjach, o zwiększeniu m.in. możliwości produkcyjnych. Mamy też firmy, które tuż przed Brexitem były przygotowane z produktami do natychmiastowego przewozu do Wielkiej Brytanii" - dodał.

Jak zauważył dyrektor ARP, z kolei mali przedsiębiorcy, który handlują z Wielką Brytanią obawiają się utrudnień na granicy. "Obawy są, ale mamy okres przejściowy i mam nadzieję, że w tym okresie wiele się wyjaśni odnoście działalności firm brytyjskich w Polsce i handlu polskich spółek z Wielką Brytanią" - dodał.

Nawiązując do imprezy odbywającej się w Jasionce Ślęzak podkreślił, że Ukraina to poważny rynek zbytu dla produktów i jest w zainteresowaniu wielu firm. Zastrzegł przy tym, że nie jest prosty rynek, jeśli chodzi o rozpoczęcie działalności.

Zaznaczył, że problemy, jakie zgłaszają tam działający przedsiębiorcy to m.in. ubezpieczenie transportu czy przekazanie dywidendy do macierzystego zakładu.

"Nie mamy na razie ani jednego przedsiębiorcy z kapitałem ukraińskim działającego na terenie naszej strefy ekonomicznej. Natomiast mamy kapitał ukraiński, który zarejestrował się w Europie zachodniej i inwestuje u nas, ale zgodnie z naszą nomenklaturą nie jest to kapitał ukraiński tylko np. kapitał holenderski" - powiedział.

Ślęzak wskazał, że jedną z barier, która powstrzymuje przedsiębiorców z Ukrainy do inwestowania w Polsce jest trudność w uzyskaniu odpowiednich certyfikatów europejskich. "Myślę jednak, że to kwestia czasu, kiedy kapitał ukraiński pojawi się u nas bezpośrednio" - dodał.

W Jasionce blisko tysiąc uczestników bierze udział w XIII Forum Europa-Ukraina. Hasło brzmi "Nowe możliwości, stare zagrożenia".

Głównym organizatorem Forum jest Instytut Studiów Wschodnich, a współorganizatorem samorząd woj. podkarpackiego. Wydarzeniem towarzyszącym są IV Targi Wschodnie.