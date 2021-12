Dyrektor ITU: 2,9 mld ludzi na świecie nigdy nie skorzystało z internetu

2,9 mld osób, czyli 37 proc. światowej populacji, to ludzie, którzy jeszcze nigdy nie podłączyli się do internetu – wskazała na Szczycie Cyfrowym ONZ - IGF 2021 w Katowicach dyrektor biura rozwoju Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) Doreen Bogdan-Martin.

Podczas wtorkowej ceremonii otwarcia IGF 2021 Bogdan-Martin nawiązała do jego motta - "Internet united". Jak powiedziała, tegoroczna edycja Szczytu Cyfrowego stawia przed światem poważne wyzwanie - dążenia, aby internet był jedną, zjednoczoną wspólnotą. "+Zjednoczony internet+ to coś znacznie więcej, niż motto Szczytu Cyfrowego. To wezwanie do działania" - oceniła.

"Chodzi nam o to, abyśmy mogli wspólnie zwiększać globalną łączność. Nowe dane, opublikowane w ub. tygodniu pokazują, że wzrost liczby użytkowników internetu bardzo przyspieszył podczas pandemii, ale ciągle jeszcze 37 proc. światowej populacji, czyli 2,9 mld ludzi, to osoby, które nie mogą prowadzić swojej działalności online, nie mają w ogóle dostępu do internetu" - przekazała.

Bogdan-Martin uznała, że bieżący rok może być krytyczny, jeśli chodzi o wysiłki zmierzające do poradzenia sobie z wykluczeniem cyfrowym. "W styczniu międzynarodowa społeczność Narodów Zjednoczonych spotka się w Katarze: podczas konferencji, w której będą m.in. uczestniczyć przedstawiciele ITU, będziemy mówić, czego nauczyliśmy się podczas pandemii Covid-19" - wskazała.

"Dla Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego lekcja, którą odebraliśmy podczas pandemii Covid-19, wiąże się z koniecznością dalszych działań w kierunku zwiększania globalnej łączności; wiąże się również z wnioskiem, że bycie częścią społeczności internetowej to nie jest coś, co możemy brać za pewnik. Chcemy tworzyć środowisko cyfrowe dostępne, bezpieczne" - zadeklarowała.

Bogdan-Martin, która wzięła już udział w poniedziałkowych panelach Szczytu Cyfrowego ONZ w Katowicach, wówczas mówiła m.in., że w ramach ITU powstał pakiet działań związanych z pandemią. Uznała, że w obecnej sytuacji wszystkie państwa stoją przed podobnymi wyzwaniami: walki z wykluczeniem cyfrowym, koniecznością inwestycji w infrastrukturę cyfrową, promocją cyfrowej transformacji gospodarczej i budową odporności cyfrowej na wypadek kolejnych kryzysów.

Podkreślając konieczność globalnej współpracy przy tych zagadnieniach Bogdan-Martin zapowiadała w poniedziałek, że jedna z sesji IGF 2021 będzie poświęcona +koalicji cyfrowej+. "Myślę, że wszystkie państwa muszą uruchomić dostępne zasoby, aby wzmocnić wspólny wysiłek na rzecz transformacji cyfrowej" - akcentowała.

Podczas wtorkowej ceremonii oficjalnego otwarcia szczytu jej przekaz potwierdziła studentka z Togo Kossiwavi Anna Akpawu-Kamassa, reprezentująca społeczność ludzi młodych zrzeszoną wokół Szczytu Cyfrowego ONZ IGF 2021. Jak zaznaczyła, stoją za nią miliony młodych ludzi, którzy nie mają możliwości łączności ze światem.

"Wszyscy bardzo wiele nauczyliśmy się podczas pandemii. Jedną z lekcji, która wyciągnęliśmy z kryzysu jest to, że dostęp do internetu stał się prawem człowieka, stał się kwestią społeczną. Brak dostępu do internetu przekłada się m.in. na niemożliwość dostępu do edukacji. Pragnę, aby rządy państw, a także organizacje takie, jak ONZ, zapewniły możliwość współpracy w celu realizowania celów zrównoważonego rozwoju, szczególnie celu 17. (dotyczącego tworzenia partnerstw na rzecz celów)" - powiedziała Akpawu-Kamassa.

Ralph Mupita, prezes i dyrektor generalnego południowoafrykańskiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego MTN Group, działającego w kilkunastu krajach, zaznaczył podczas ceremonii otwarcia IGF 2021, że nadal istnieje wiele rynków, na których nie wszyscy mają dostęp do sieci; w części z nich jedynie 40-60 proc. użytkowników smartfonów łączy się nimi z internetem.

Mupita podał, że na niektórych rynkach jego firma zaobserwowała w trakcie pandemii nawet 170-procentowy wzrost ruchu w internecie, wobec tego samego okresu dwa lata wcześnie. Zadeklarował, że strategia jego firmy zakłada rozwój infrastruktury internetu szerokopasmowego w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat, aby na rynkach, gdzie jest obecna, 90 proc. użytkowników miało dostęp co najmniej do łączności 3G.

