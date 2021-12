Dyrektor NCBR: w 2022 r. dofinansowania innowacji mogą wynieść 7,5 mld zł

Na dofinansowania projektów innowacyjnych w budżecie na 2022 r. przeznaczymy 7,5 mld zł - mówi PAP dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki. Zainteresowaniem cieszą się projekty związane ze sztuczną inteligencją i transformacją energetyczną.

"Ten rok 2021, będzie rekordowy pod kątem środków, które dysponujemy zarówno wśród beneficjentów, jak i tych, którzy starają się dopiero zostać beneficjentami. To będzie ok. 7 mld zł. Porównując to do 2020 r, gdzie mieliśmy ponad 5,5, mld zł - to jest duży skok. A na przyszły rok mamy w planach 7,5 mld zł. 80 procent tej kwoty, jak co roku, będzie pochodzić ze środków europejskich" - powiedział Kamieniecki.

Wskazał, że NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych; inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

Zdaniem dyrektora NCBR, przedsiębiorcy coraz bardziej są świadomi tego, że innowacja może umacniać ich pozycję na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

"Innowacyjność jest postrzegana jako motor rozwoju gospodarki. Coraz więcej projektów badawczo-rozwojowych dotyczy sztucznej inteligencji. Udział algorytmów i sztucznej inteligencji w składanych wnioskach w ostatnich pięciu latach wzrósł czterokrotnie" - powiedział Kamieniecki.

Jak dodał, dużym zainteresowaniem cieszą się ostatnio także projekty związane z transformacją energetyczną. Przypomniał, że z końcem listopada zakończył się nabór wniosków w programie strategicznym "Nowe technologie w zakresie energii", którego celem jest m.in. wspieranie osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki.

Wskazał, że w ramach tego konkursu można było uzyskać dofinansowanie na projekty związane z energetyką wiatrową na lądzie i morzu, czy z technologiami wytwarzania i wykorzystania wodoru.

"Rynek wodoru stoi przed szansą na szybki rozwój. Tutaj jest duże pole do popisu. Widzimy w tym obszarze dużą rolę NCBR, ponieważ jest to bardzo wymagające pole do badań i nowych odkryć" - ocenił szef NCBR.

Jeśli chodzi o politykę Zielonego Ładu oraz Gospodarkę Obiegu Zamkniętego, jak przekazał Kamieniecki, do NCBR trafiają projekty dot. innowacyjnych biogazowni, budynków efektywnych energetycznie, ciepłowni przyszłości, czy technologii domowej retencji wody. "W tym obszarze mamy projekty związane z pompami ciepła, panelami słonecznymi czy gromadzeniem wody deszczowej i jej używania np. do mycia, sprzątania, spłukiwania w toaletach" - wyjaśnił.

Szef NCBR przekazał, że przedsięwzięcia z obszaru green deal NCBR podejmuje wspólnie z partnerami takimi jak NFOŚiGW, BOŚ Bank, PFR i PFR Ventures.

Kamieniecki podkreślił, że w ramach przyjętej pod koniec zeszłego roku strategii, jednym z celów NCBR jest udoskonalenie operacyjnej działalności, "która będzie miała efekt w postaci sprawniejszej realizacji procesów, na podstawie których przyznawane są dotacje na projekty".

NCBR jest agencją wykonawczą Ministra Edukacji i Nauki.

