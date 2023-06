Dyrektor PIE: inwestycja Intela pokazuje, że Polska staje się zagłębiem technologicznym Europy

Inwestycja Intela pokazuje, że Europa Środkowa, ale przede wszystkim Polska staje się zagłębiem technologicznym Europy - ocenił w piątkowym komentarzu dla PAP dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak. Dodał, że nasz kraj przyjmuje takich inwestycji więcej niż np. Chiny.

Intel poinformował w piątek, że chce zainwestować 4,6 mld dol. i zatrudnić 2 tys. osób w zakładzie integracji i testowania półprzewodników w okolicach Wrocławia. Premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej wizyty we Wrocławiu podkreślił, że Intel przeprowadzi największą inwestycję typu greenfield w historii Polski.

"Inwestycja Intela pokazuje, że Europa Środkowa, ale przede wszystkim Polska staje się zagłębiem technologicznym Europy. Swoje ośrodki badawcze stworzyły tu m.in. Google, Visa, Microsoft, Netflix, a w sektorach ICT pracuje w Polsce już ponad pół mln osób" - wskazał Piotr Arak.

Szef PIE zwrócił uwagę, że tylko w zeszłym roku w Polsce było blisko 500 mln inwestycji typu greenfield. "Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach ta liczba będzie ich przybywać" - ocenił.

Jak stwierdził Arak, sama Polska przyjmuje takich inwestycji więcej niż Chiny i kilka razy więcej niż w całej Europie Środkowej. "W 2022 r. do napłynęło do nas łącznie blisko 130 mld zł w zainwestowanym lub reinwestowanym kapitale zagranicznym - to około 4 proc. PKB i czterokrotnie więcej niż w Chinach biorąc pod uwagę wielkość naszej i chińskiej gospodarki" - wskazał.

W ocenie dyrektora PIE, Polska ma dziś "niepowtarzalną szansę na znalezienie swojego miejsca po przerwanych pandemią dostawach z Chin, zawirowaniach wywołanych wojną w Ukrainie i światowym trendzie skracania łańcuchów dostaw". Zwrócił uwagę, że zwiększony popyt na elektronikę i wciąż niezagospodarowany niedobór chipów z Azji i Stanów Zjednoczonych przyciąga i nadal będzie przyciągać nowy kapitał do Polski.

"W ankiecie, jaką zrobił Reuters wśród europejskich inwestorów Polska była na czele przed Niemcami i Turcją i co ważne, napływają do nas coraz bardziej zaawansowane technologicznie inwestycje - w IT, elektromobilność, magazyny energii" - wskazał. Dodał, że 97 proc. inwestorów zainwestowałoby ponownie w Polsce, "co jest wyjątkowo dobrą oceną w naszym regionie i pokazuje siłę polskiej gospodarki".

Jak podano, planowana inwestycja o łącznej wartości sięgającej 4,6 mld dol. pozwoli stworzyć 2000 miejsc pracy w firmie Intel oraz tysiące powiązanych stanowisk u dostawców, a także tymczasowe zatrudnienie podczas prac budowlanych.

