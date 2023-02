Dyrektor PIE: ponad jedna trzecia Polaków nadal angażuje się w pomoc Ukraińcom

W pierwszych trzech miesiącach po inwazji Rosji na Ukrainę 77 proc. Polaków udzielało wsparcia uchodźcom. Nadal ponad jedna trzecia Polaków, w jakikolwiek sposób, angażuje się w pomoc Ukraińcom – powiedział w czwartek dyrektor PIE Piotr Arak.

Piotr Arak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był gościem międzynarodowego seminarium na temat swobody przepływu i ochrony socjalnej obywateli państw trzecich w UE w kontekście masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy, którego organizatorem jest ZUS.

Dyrektor PIE zwrócił uwagę, że w pierwszych trzech miesiącach po inwazji Rosji na Ukrainę 77 proc. Polaków udzielało wsparcia uchodźcom. Arak zaznaczył, że choć skala pomocy zmniejszała się z czasem, to po kolejnym pół roku ponad połowa osób kontynuowała swoje zaangażowanie.

"Ponad jedna trzecia Polaków nadal, w jakikolwiek sposób, angażuje się w pomoc Ukraińcom. Jest to wynik niesamowity, jeżeli się patrzy na to, co się działo przy innych konfliktach zbrojnych i napływie uchodźców do krajów ościennych" - podkreślił.

Arak mówił także o stanie ukraińskiej gospodarki, która - jak wskazywał - wpływa także na polski przemysł.

"Gospodarka ukraińska jest gospodarką wojenną, która musiała w zasadzie przestawić na centralne planowanie zasady swojego funkcjonowania i działania, zwiększyć potencjał przemysłu na potrzeby militarne. I to też jest związane z tym, że podobnie jak w przypadku innych gospodarek, które przechodzą tak radykalną zmianę, zanotowała bardzo duży spadek PKB. W zeszłym roku PKB Ukrainy skurczyło się o jedną trzecią" - powiedział dyrektor PIE.

W tym roku - jak dodał - Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje nieznaczny wzrost PKB w Ukrainie "ze względu na to, że ta baza jest tak niska".

"W związku z jakąś normalizacją funkcjonowania ukraińskiego państwa, ukraińskiego społeczeństwa, dzisiaj już trzy czwarte przedsiębiorstw na terenie Ukrainy funkcjonuje" - podkreślił dyrektor PIE.

Zaznaczył, że trwa naprawa i odbudowa infrastruktury w Ukrainie, co jest istotne z punktu widzenia koniunktury gospodarczej w tym kraju.

"Jestem pod ogromnym wrażeniem, że tak bardzo wiele wiarygodnych informacji jest publikowanych. Wiemy też, że gospodarka rosyjska zanotowała recesje w zeszłym roku. Nie jesteśmy w stanie oszacować jej skali ze względu na zaprzestanie publikowania części danych przez Federację Rosyjską" - zaznaczył dyrektor PIE.

Arak wskazał, że prognozowany w 2023 r. poziom inflacji w Ukrainie wynosi około 25 proc. "Oznacza to, że o ponad 2 proc. rosną tam ceny z miesiąca na miesiąc" - dodał. Podkreślił, że skala ubóstwa w Ukrainie wzrosła z 5,5 proc. do 25 proc.

