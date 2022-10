Dyrektor UNOPS: doraźna odpowiedź na kryzys powinna być zgodna z celem klimatycznym

Doraźna odpowiedź na obecne kryzysy: bezpieczeństwa i energetyczny powinna być zgodna z długoterminowymi celami polityki klimatycznej i energetycznej – przekonywał we wtorek w Katowicach dyrektor wykonawczy Biura Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (UNOPS) Jens Wandel.

Podczas konferencji PRECOP 27, poświęconej zmianom klimatycznym w kontekście obecnej sytuacji na świecie, dyrektor zachęcał, by transformacji energetycznej i drogi w kierunku neutralności klimatycznej nie postrzegać wyłącznie w kategorii kosztów, ale przede wszystkim korzyści w różnych sferach życia.

"Mówiąc o inwestycjach klimatycznych rzadko zwracamy uwagę na to, że przynoszą one także korzyści społeczne, zdrowotne, edukacyjne, sprzyjają powstawaniu nowych miejsc pracy. Nie doceniamy tego, że nie tylko redukujemy poziom emisji CO2, ale w istocie inwestujemy w lepsze korzystanie z energii, w naszą przyszłość, w poprawę jakości życia" - mówił Jens Wandel.

Jego zdaniem, takie spojrzenie na transformację energetyczną pozwoliłoby uruchomić większe zasoby finansowe na projekty w tym zakresie. "Obecnie nadmiernie podkreślamy koszty transformacji energetycznej, natomiast nie doceniamy związanych z nią korzyści społecznych. Mam nadzieję, że to się zmieni" - dodał dyrektor, który w latach 2018-2021 był specjalnym doradcą Sekretarza Generalnego ONZ ds. reform.

Obecnie - ocenił dyrektor wykonawczy UNOPS - nie ma wątpliwości, że zaostrzające się zmiany klimatu będą wpływać na krytyczną infrastrukturę świata, zaś kryzysy: energetyczny, klimatyczny, bezpieczeństwa oraz kryzys zasobów są ze sobą ściśle powiązane i mają charakter długotrwały.

"To nie jest taki kryzys, który minie szybko i wszystko wróci do normy. On ma charakter trwały. Dlatego bardzo ważne, żebyśmy znajdowali rozwiązania krótkoterminowe, bieżące, ale jednocześnie wypracowali rozwiązania bardziej systemowe" - podkreślił Jens Wandel.

"Szukając niezbędnych rozwiązań krótkoterminowych trzeba zastanawiać się, w jaki sposób odpowiedzieć na ten kryzys tak, by było to kompatybilne z wypracowanymi rozwiązaniami długoterminowymi w zakresie ochrony klimatu. Wydaje się, że krótkoterminowe rozwiązania kryzysu energetycznego można dość łatwo zharmonizować z rozwiązaniami systemowymi" - ocenił przedstawiciel agendy ONZ, zachęcając do szukania innowacyjnych rozwiązań energetycznych.

"Wysokie ceny energii sprawiają, że energia ze źródeł odnawialnych jest dziś bardzo konkurencyjna - nie tylko ze względu na ceny, ale również konkurencyjna w sytuacji kryzysu bezpieczeństwa, z który się borykamy" - uważa Jens Wandel, podkreślając, że również odbudowa zniszczonej ukraińskiej infrastruktury energetycznej powinna być prowadzona w zgodzie z celami klimatycznymi, tj. w kierunku energetyki odnawialnej.

"Transformacja w kierunku OZE to najlepsza strategia rozwiązania kryzysu energetycznego. W tym celu musimy uruchomić odpowiednie zasoby finansowe, ale będzie to możliwe tylko wtedy, jeżeli inwestycje służące transformacji zaczniemy postrzegać jako takie, które prowadzą do ogromnych zmian społecznych - zmian na lepsze" - podsumował dyrektor wykonawczy Biura Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów.

Rozpoczęta we wtorek w Katowicach dwudniowa konferencja PRECOP 27 odbywa się na niespełna trzy tygodnie przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego COP27 w Egipcie. Przed czterema laty stolica Górnego Śląska była gospodarzem 24. sesji szczytu klimatycznego ONZ. Teraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które w grudniu 2018 r. gościło ok. 20 tys. uczestników COP24 z prawie 200 krajów, zorganizowano konferencję poprzedzającą listopadowe spotkanie w Egipcie.

Organizatorami przedsięwzięcia są katowicka Grupy PTWP oraz UN Global Compact - największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes, powołana w 2000 r. przez sekretarza generalnego ONZ. Zrzesza obecnie ponad 10 tys. członków z całego świata.

Zaangażowana w przygotowanie PRECOP 27 w Katowicach organizacja UN Global Compact Network Poland to sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych. Jak podkreślał we wtorek przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy tej organizacji Kamil Wyszkowski, katowicka konferencja to "kolejny element sztafety, który ma nas doprowadzić do pełnego wdrożenia Porozumień Paryskich".

Wyszkowski przypomniał, że w Polsce odbyły się już trzy szczyty klimatyczne: w Warszawie, Poznaniu i Katowicach. "Proces klimatyczny jest długofalowy (…). PRECOP jest także po to, by zwrócić uwagę świata, że trzeba działać; trzeba skutecznie wdrożyć Porozumienia Paryskie - także w państwach, których gospodarka jest oparta na paliwach kopalnych, jak Polska. Potrzebna jest mądra presja w tym kierunku" - mówił dyrektor.

Jak informują organizatorzy, wiodącym celem katowickiego PRECOP 27 jest wypracowanie, w toku debat i dyskusji, wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznego szczytu klimatycznego. Program spotkania wypełnia 21 sesji dyskusyjnych z udziałem ponad stu prelegentów - polityków, przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dyskutowany jest m.in. wpływ pandemii i wojny w Ukrainie na zmiany klimatyczne.

Centrum Kongresowe w Katowicach, gdzie odbywa się konferencja, to arena takich wydarzeń jak doroczny Europejski Kongres Gospodarczy, mistrzostwa gier komputerowych Intel Extreme Masters, Szczyt Cyfrowy ONZ (IGF 2021), Szczyt Antydopingowy (WADA 2019) czy Światowe Forum Miejskie (WUF 11).

