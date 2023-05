Dystrybutor części do samochodów zwiększa przychody i zysk

Z komunikatu giełdowego opublikowanego przez Inter Cars wynika, że w kwietniu 2023 roku spółka miała sprzedaż netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 1,38 miliarda złotych. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 5,48 miliardów złotych przychodów netto

Skonsolidowane przychody firmy Inter Cars w kwietniu 2023 roku wyniosły 1,38 miliarda złotych co oznacza wzrost rok do roku o 22,5 procent. Narastająco od początku roku grupa wypracowała sprzedaż netto 5,48 miliarda złotych czyli o 27,4 procent więcej.

Na poziomie jednostkowym sprzedaż netto spółki wyniosła w kwietniu 960,7 milionów złotych co oznacza wzrost o 19,2 procent rok do roku. Od stycznia do kwietnia sprzedaż netto wzrosła o 24,9 procent do 3,77 miliarda złotych.

W tym czasie sprzedaż zagranicznych spółek dystrybucyjnych przekroczyła 2,72 miliarda złotych i był wyższa o 32 procent.

Inter Cars jest przedsiębiorstwem z branży motoryzacyjnej zajmującej się importem i dystrybucją części zamiennych do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych.

Akcjonariuszami spółki są: Krzysztof Oleksowicz, który ma 26,30 procent akcji, OFE Nationale-Nederlanden 12,12 procent. OFE Drugi Allianz 11,85 procent. Andrzej Olszewski 9,02 procent.

Firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od stycznia 2018 roku. Spółka opublikuje raport za pierwszy kwartał tego roku 19 maja.

