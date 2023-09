Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował "Założenia polityki pieniężnej na 2024 rok". Cel inflacyjny pozostaje niezmieniony i wynosi 2,5 proc. Jak jednak wskazuje były członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) prof. Marian Noga, RPP podąża obecnie w przeciwnym kierunku.

Dokument "Założenia polityki pieniężnej na rok 2024" NBP nie przyniósł zaskoczeń. Brakuje w nim jednak informacji na temat tego, kiedy spodziewany jest powrót do inflacyjnego celu.

Jak zauważa w komentarzu dla WNP.PL prof. Marian Noga, działania Rady Polityki Pieniężnej od jakiegoś czasu odbiegają od przyjętych założeń. W szczególności osiągnięcie celu inflacyjnego oddala w czasie ostatnia wrześniowa obniżka stóp procentowych.

Dodatkowo wyjątkowo niepokoi, że RPP luzuje politykę pieniężną, gdy rosną wydatki rządu.

Ekonomiści zwracają uwagę na brak spójności i przejrzystości w działaniach NBP, co sprawia, że polityka pieniężna staje się mniej przewidywalna.

W poniedziałek Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował "Założenia polityki pieniężnej na rok 2024".

W dokumencie nie ma niespodzianek. Jak zauważają analitycy mBanku, w zasadzie wszystko pozostaje po staremu. Brakuje jednak fragmentu:

"W państwach, w których jest realizowana strategia celu inflacyjnego, inflacja jest przeciętnie niższa niż w pozostałych krajach. Od 2004 r. przeciętny poziom inflacji w Polsce wynosił 2,7 proc. rocznie, a więc był zgodny z celem NBP".

Jak podkreślają ekonomiści z mBanku, ten fragment musiał zostać usunięty, bo obecnie ta średnia wynosi już 3,3 proc.

Choć to wynik wciąż w zakresie odchyleń od celu, a prezes NBP Adam Glapiński twierdzi, że inflacja na poziomie 5 proc. nie jest odczuwalna, to jednak nie zdecydowano się na zaktualizowanie tego fragmentu. Być może to przypadek, nie wiemy - zauważają.

Analitycy PKO zauważają z kolei, że w "Założeniach polityki pieniężnej na 2024 rok", choć stwierdzono, że dezinflacja będzie przebiegać stopniowo, to "nie sprecyzowano, kiedy spodziewany jest powrót inflacji do celu".

Inflacyjny cel pozostaje niezmieniony? "RPP podąża w przeciwnym kierunku"

Odchylenia od celu to plus minus 1 proc., a inflacyjny cel NBP - 2,5 proc. Do takiej inflacji Narodowy Bank Polski ma dążyć, a wszelkie wątpliwości, co powinno być jego priorytetem, rozwiewa ustawa o NBP.

"Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP" - stwierdza art. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

W 2024 roku, przynajmniej na papierze, pod tym względem nic się nie zmienia. "(...) Od 2004 r. celem polityki pieniężnej jest utrzymanie inflacji - rozumianej jako procentowa roczna zmiana indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych - na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/- 1 punktu procentowego w średnim okresie" - można przeczytać w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2024".

Jak jednak podkreśla w komentarzu dla WNP.PL były członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Marian Noga, w praktyce większość członków RPP (na czele z prezesem Glapińskim) próbuje ostatnio utożsamiać górną granicę odchyleń z samym celem.

- Zapisy w dokumencie, które są prawidłowe, pozostają niezmienione, ale RPP podąża w przeciwnym kierunku. Szczególnie ostatnia wrześniowa obniżka stóp o 75 punktów bazowych zamiast przybliżać nas do celu, to nas od niego oddala - zauważa prof. Noga.

Próbuje się otumanić społeczeństwo, że cel jest 3,5 proc. i jak do tego poziomu dojdziemy, to będziemy wszyscy szczęśliwi - stwierdza były członek RPP.

Jak podkreśla ekspert, osiągnięcie poziomu inflacji poniżej 3,5 proc., który (nie zmieniając poziomu stóp) mieliśmy wedle lipcowej projekcji NBP osiągnąć dopiero pod koniec 2025 roku, byłoby możliwe do zaakceptowania, ale tylko w technicznym sensie. W międzyczasie Rada powinna szacować, kiedy osiągniemy poziom 2,5 proc. i informować, co zamierza robić, by do tego dojść. Tymczasem wrześniowa obniżka stóp wręcz przeciwnie - sprawia, że ten cel jeszcze bardziej się oddala. Osiągniemy go nie w średnim okresie (czyli w dwa lata), tylko w dwa średnie okresy, bo w perspektywie czterech lat.

Równocześnie - jak zauważa Noga - mamy też do czynienia z sytuacją, gdy prezes NBP wyznacza zupełnie nowe cele, niezapisane w założeniach polityki pieniężnej. I tak przez parę miesięcy prezes Glapiński mówił o tym, że jak dojdziemy do poziomu inflacji jednocyfrowej, to wtedy obniżymy stopy. Na wrześniowej konferencji już po obniżce stwierdził z kolei, że "jak inflacja będzie szybko zmierzać w kierunku 5 proc., a później poniżej 5 proc., to stopy będą dalej się obniżać". Żadnych tego typu strategii w założeniach polityki pieniężnej się nie odnajdzie.

Rada obniża stopy, gdy rząd zwiększa wydatki. To zdecydowanie proinflacyjna mieszanka

Takie podejście szczególnie powinno - w ocenie prof. Nogi - niepokoić, gdy mamy do czynienia z rosnącymi wydatkami ze strony rządu. W budżecie na 2024 mamy rekordowy, wynoszący blisko 165 mld zł deficyt. Rekordowe będą też wszystkie potrzeby pożyczkowe rządu, które mogą zbliżyć się do kwoty pół biliona zł.

- Jest szereg modeli, które pokazują, że na gospodarkę należy oddziaływać w ramach odpowiedniej policy mix (połączenie polityki monetarnej, za którą odpowiada NBP i polityki fiskalnej, która leży w gestii rządu - przyp. red.) - zauważa Noga.

Można też o tym przeczytać w założeniach polityki pieniężnej na 2024 rok. "Istotną rolę w utrzymywaniu stabilności makroekonomicznej pełni także polityka fiskalna. Dla zachowania stabilności makroekonomicznej niezbędne jest prowadzenie polityki fiskalnej, która łagodzi wpływ szoków na gospodarkę i jednocześnie zapewnia długookresową stabilność finansów publicznych" – czytamy w dokumencie.

- To oczywiście prawda - komentuje Noga. Tyle, że gdy obecnie mamy już nadmiar pieniędzy w obiegu (Noga szacuje poziom tzw. nawisu inflacyjnego na ok. 300 mld zł), rząd - jak zauważa - "daje społeczeństwu kolejne prezenty, co sprawia, że ten nadmiar się jeszcze powiększa". Gdy produkcja pozostaje na tym samym poziomie, a w obiegu pojawia się więcej pieniędzy, to jest najprostszy przepis na dalszy wzrost inflacji.

- To jest ekspansywna polityka fiskalna, wobec której polityka monetarna powinna starać się być nawet bardziej restrykcyjna niż do tej pory. A u na robi się i jedno, i drugie, to znaczy obniża stopy i zwiększa wydatki. Bank centralny tego nie zauważył w swojej strategii. To znaczy, że nie jest ślepy na jedno oko, tylko na oboje oczu – ocenia Noga.

Polityka pieniężna "mniej przejrzysta i mniej zrozumiała dla otoczenia"

W swojej ocenie, że założenia NBP obowiązują obecnie tylko na papierze, Noga nie jest odosobniony.

W komentarzu po wrześniowej decyzji RPP ekonomiści z Credit Agricole zauważają, że powrót inflacji do celu w średnim terminie nie jest obecnie celem nadrzędnym RPP i powrót ten nie nastąpi do 2025 r. Wrześniowa "decyzja RPP rodzi wrażenie, że Rada chciała znacząco i szybko wesprzeć politykę gospodarczą rządu mimo mglistych perspektyw powrotu inflacji do celu w 2025 r." – oceniają. Jak stwierdzają, podtrzymują też ocenę, że "w funkcji reakcji banku centralnego nastąpiły zmiany, które czynią politykę pieniężną mniej przejrzystą i mniej zrozumiałą dla otoczenia, a w konsekwencji mniej przewidywalną.

Z kolei były członek RPP Bogusław Grabowski w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" podkreśla, że ciężko traktować wypowiedzi o tym, że NBP dąży do celu poważnie, gdy inflacja przewyższa 2,5 proc. już od ponad dwóch lat (ostatni odczyt inflacji poniżej 3,5 proc. mieliśmy w marcu 2021), a według lipcowych prognoz samego NBP - sporządzanych przy założeniu, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie - miała z dużym prawdopodobieństwem nie wrócić do tego celu nawet do końca 2025 r., czyli przez okres pięciu lat.