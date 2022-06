Dzięki nowej Umowie Partnerstwa dla Polski otrzymamy 76 mld euro

To moment historyczny, gdyż rozpoczynamy teraz nasz wspólny przyszły rozwój na kolejne dziesięć lat - powiedziała podczas czwartkowej konferencji prasowej komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira odnosząc się do przyjęcia nowej Umowy Partnerstwa dla Polski.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira zaznaczyła, że jest bardzo szczęśliwa, że może tutaj dzisiaj ogłosić przyjęcie nowej Umowy Partnerstwa dla Polski.

W jej ocenie jest "to moment historyczny, gdyż rozpoczynamy teraz nasz wspólny przyszły rozwój na kolejne dziesięć lat". "Umowa ta - pomiędzy Polską a Komisją Europejską - ustanawia wizję i kierunek tego wzrostu, wpierając go przez ponad 76 miliardów euro wsparcia europejskiego, pieniędzy podatników, na lata 2021-2027" - powiedziała.

Jak wyjaśniła, to oznacza "ok. 2 tys. euro dla każdego obywatela Polski, aby wspierać ich rozwój, ich życie w ciągu najbliższych siedmiu do dziesięciu lat".

Inwestycje mają na celu wsparcie transformacji

Podczas konferencji podkreśliła również, że "szerokie partnerstwo jest konieczne, ponieważ nasze inwestycje mają na celu wsparcie transformacji i kontynuację fundamentalnej transformacji w Polsce". Zaznaczyła, że "partnerstwo to jest konieczne nie tylko na początku strategii inwestycyjnej i przy projektowaniu programów operacyjnych, ale także na poziome ich wdrażania i monitorowania na miejscu". "Jest to więc pierwszy moment, początek kolejnych faz, a nie koniec" - podkreśliła.

Pożyczenie takiej kwoty byłoby kosztowne, o ile w ogóle możliwe - powiedział premier Mateusz Morawieckiw czwartek na konferencji po zakończeniu negocjacji ws. Umowy Partnerstwa, która jest kluczowym dokumentem dot. pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027.

"Chcemy jak najszybciej zostawić kryzys za sobą i walczyć z inflacją, dlatego czekamy na środki europejskie" - powiedział szef rządu.

Wyrównanie szans rozwojowych

Zwrócił uwagę, że ubolewa nad opiniami, że moglibyśmy bez tych środków sobie poradzić, pożyczając je np. na międzynarodowym rynku finansowym. "Osoby, które tak uważają, nie znają natury rynków finansowych" - ocenił.

Dodał, że rząd musi mieć na uwadze kryzys rozwijający się w wyniku wysokich cen surowców i rosnącej z tego powodu inflacji.

"Z drugiej strony pożyczanie tak wielkich pieniędzy nie byłoby bezbolesne, o ile w ogóle byłoby możliwe, bo dziś rynek finansowy wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze 12 miesięcy temu" - wyjaśnił szef rządu.

"My te pieniądze zdobyliśmy, w dobrych negocjacji z KE. Jestem przekonany, że przełożymy to na wyrównanie szans rozwojowych miedzy Polską a innymi krajami UE, będziemy szybciej doganiać średnią unijną, a także w ramach rzeczypospolitej, różnicę między regionami" - zaznaczył.

