DZIEŃ NA FX: FI: Czas na uspokojenie rynków

Zmienność na złotym powinna być ograniczona do piątku, gdy rynek pozna nowe dane o krajowej inflacji - uważa Mateusz Sutowicz, ekonomista Banku Millennium. Uspokojenie sytuacji może też nastąpić na rynku długu, gdzie ostatnio miały miejsce spore wahania.

Według ekonomisty, poziom 4,70 zł za euro powinien się utrzymać przez najbliższe dni.

"Dzisiaj spokojna sesja. Eurozłoty jest podwieszony pod poziom 4,70, czyli tak naprawdę poziom, który przewija się od kilku sesji. Zmienność jest ograniczona, jak na to, co momentami działo się w zeszłym tygodniu. Czekamy na rozwój wydarzeń. Mamy dosyć rozbudowane kalendarium, jeśli chodzi o wystąpienia przedstawicieli lokalnych banków centralnych, w piątek mamy dane o polskiej inflacji CPI oraz inflacji ze strefy euro. Do tego czasu nie spodziewamy się większych ruchów - eurozłoty powinien się stabilizować w okolicy 4,70. Liczymy, że dane o inflacji wesprą oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Polsce w lipcu. Dominujące w przypadku złotego będą jednak czynniki zewnętrzne" - ocenił Sutowicz.

W piątek 1 lipca o godz. 10.00 GUS opublikuje szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 roku.

Kurs złotego uległ w poniedziałek nieznacznemu osłabieniu - za euro płacono 4,6916, a za dolara 4,4345. Kurs eurodolara wzrósł do 1,058.

RYNEK DŁUGU

W przypadku rentowności obligacji, pomimo sporych wahań w ostatnich tygodniach, także na tym rynku należy oczekiwać uspokojenia.

"Na krajowym rynku długu zmienność pozostaje wysoka po dramatycznych zmianach z ostatnich tygodni. Rynek szuka sobie nowego punktu równowagi, po tym jak 2 tyg. temu dziesięciolatka przebiła poziom 8 proc., a w zeszłym tygodniu kosztowała poniżej 7 proc. Wydaje mi się, że ten poziom obecny w okolicach 7,3 proc. może być takim punktem krótkoterminowego uspokojenia notowań. Dalsze obranie kierunku zależy od danych o inflacji, a także od tego, co usłyszymy od bankierów centralnych w portugalskiej Sintrze" - powiedział ekonomista Banku Millennium.

Organizowane przez EBC Forum Bankowości Centralnej odbędzie się w portugalskiej Sintrze od 27 do 29 czerwca.

Rentowności obligacji na rynkach bazowych dzisiaj rosną - w przypadku amerykańskich dziesięciolatek - o 6 pb, a w przypadku niemieckich - o 9 pb.

W przypadku polskich obligacji rentowności wzrosły o 23-24 pb.

poniedziałek poniedziałek piątek 15.25 09.24 15.57 EUR/PLN 4,6916 4,6771 4,7067 USD/PLN 4,4345 4,424 4,466 CHF/PLN 4,6246 4,6226 4,6752 EUR/USD 1,058 1,0573 1,0539 OK0724 7,94 7,7 7,694 PS0527 7,64 7,41 7,32 DS0432 7,29 7,05 6,99

