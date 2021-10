DZIEŃ NA FX: FI: Dalszy los złotego i SPW uzależniony od RPP i konferencji

Do czasu środowego komunikatu Rady Polityki Pieniężnej EUR/PLN może pozostać w okolicy 4,61, jednak kluczowe dla dalszych notowań będą: wydźwięk komunikatu po Radzie i czwartkowa konferencja prezesa NBP - powiedział PAP Biznes analityk TMS Brokers, Maciej Madej. Te dwa czynniki również będą znaczące dla rynku obligacji skarbowych, gdzie możliwe są dalsze wzrosty rentowności.

"Niewątpliwie po piątkowym odczycie inflacji (5,8 proc. rdr - PAP) złoty zdecydowanie się umocnił, chociaż część tego zysku została już oddana. Ewidentnie rynek rzucił kołem ratunkowym dla NBP, który dostał szansę na zwrot w swojej retoryce. Jutrzejsze posiedzenie RPP będzie zatem kluczowe dla przyszłości złotego w krótkim i średnim terminie" - powiedział Maciej Madej.

"Dziś testowaliśmy 4,61/EUR i w tych okolicach kurs się zatrzymał. To może być poziom wyjściowy na jutrzejsze RPP" - dodał.

W środę Rada Polityki Pieniężnej opublikuje decyzję i komunikat po posiedzeniu, a w czwartek o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP.

"Nie oczekujemy, że stopy procentowe zostaną nagle podniesione. Można się jednak spodziewać zmiany w komunikacie po posiedzeniu - o jego odbiorze ważyć będą pojedyncze słowa, które mogą świadczyć o jastrzębim nastawieniu Rady" - ocenił.

"Istotna będzie także czwartkowa konferencja prezesa NBP. Glapiński znany jest z gołębiego nastawienia - ostatnio złoty umacniał się po posiedzeniu rady, jednak jego słowa na konferencji całkowicie wymazały to umocnienie" - wskazał.

Po południu przy umacniającym się wobec euro dolarze złoty się osłabia. Ok. godz. 16.00 kurs EUR/PLN rośnie o 0,2 proc. w kierunku 4,61, USD/PLN idzie w górę o 0,6 proc. do 3,98, a EUR/USD idzie w dół o 0,3 proc. i jest nieco poniżej 1,16.

RYNEK DŁUGU

We wtorek, w oderwaniu od rynków bazowych, rentowności krajowych SPW poszły nieznacznie w dół, po tym jak dzień wcześniej dotarły do najwyższych poziomów co najmniej od początku 2020 roku.

"Na krajowym rynku długu widać zdecydowaną presję na podwyżki stóp procentowych. Rentowności wyraźnie podskoczyły, zwłaszcza na krótkim końcu. Do niedawna poziomem referencyjnym dla 10-latek było 2 proc. Już teraz jesteśmy sporo powyżej niego i tu także kluczowe będą komunikat i konferencja. Rynek robi większe zakłady na podwyżki stóp, rosną wyceny kontraktów FRA. Rada stoi przed dużym wyzwaniem: jak ujarzmić rynek długu" - powiedział Maciej Madej.

"Wydaje się, że RPP powinna zmienić swoją gołębią retorykę. Po bardziej jastrzębim komunikacie tendencja wzrostowa na rentownościach powinna się utrzymać" - dodał.

Po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wynoszą 1,519 proc. (+4 pb), a niemieckich wynoszą -0,200 proc. (+2 pb).

wtorek wtorek poniedziałek 16.03 9.31 16.25 EUR/PLN 4,6058 4,5842 4,5792 USD/PLN 3,9739 3,9519 3,9356 CHF/PLN 4,2834 4,2647 4,2626 EUR/USD 1,1590 1,1600 1,1635 DS1023 0,993 1,000 1,000 PS1026 1,69 1,69 1,70 DS0432 2,24 2,25 2,26

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl