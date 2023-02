DZIEŃ NA FX: FI: Dane z USA zaskoczyły; złoty się osłabia, a na długu wzrosty rentowności

Dane z amerykańskiego rynku pracy były dużo wyższe od oczekiwań, co wspiera umocnienie USD i powoduje osłabienie złotego - powiedział Mateusz Sutowicz z Banku Millennium. Na krajowym długu w piątek mają miejsce umiarkowane wzrosty rentowności, jednak w opinii ekonomisty, trudno będzie wrócić ponad poziom 6 proc. dla krajowej 10-latki.

"Wydarzeniem dnia była publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy, a dane te zaskoczyły dużo wyższym odczytem od rynkowych oczekiwań. Inwestorzy oczekiwali, że rynek pracy będzie pokazywał +pęknięcia+ i tym samym będzie uzasadniał oczekiwania obniżek stóp w dalszej części roku. Dzisiejsze dane jednak takich przesłanek nie dają, a to umacnia dolara i wywiera presję na złotego" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w styczniu o 517 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 189 tys. i wzrostu o 260 tys. miesiąc wcześniej, po korekcie z 223 tys. - podał amerykański Departament Pracy.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,4 proc., oczekiwano 3,6 proc. wobec 3,5 proc. miesiąc wcześniej.

Jak wskazał ekonomista, efekt ten wzmacnia wczorajsze posiedzenie EBC, którego przekaz nie był tak jastrzębi, jak obawiał się rynek.

"W takim otoczeniu osłabia się złoty, ale również waluty z naszego regionu. Kurs EUR/PLN wraca powyżej poziomu 4,70, a zmienność na rynku jest wysoka, i to zarówno na rynku FX, ale i długu. Moim zdaniem na rynku EUR/PLN poziom 4,70 będzie +przyciągał jak magnes+ i w nadchodzącym tygodniu, gdzie kalendarium jest raczej ubogie, będziemy się poruszać o +/- 2 gr. wokół tego poziomu" - powiedział.

O godzinie 16.48 kurs EUR/PLN rośnie o 0,38 proc. do 4,7055, a USD/PLN idzie w górę o 0,77 proc. do 4,3302. W tym czasie na rynkach bazowych dolar się umacnia, a kurs EUR/USD zniżkuje o 0,4 proc. do 1,0865.

"Na rynkach bazowych długu, po mocnych, czwartkowych spadkach rentowności, w piątek mają miejsce ich solidne wzrosty. Na tym tle w piątek rentowność krajowego długu rośnie, jednak w mniejszym stopniu, w granicach 5 pb." - powiedział ekonomista Banku Millennium.

W jego opinii krajowym 10-latkom będzie trudno powrócić ponad poziom 6 proc.

"Nie wykorzystujemy zatem tego, co dzieje się na rynkach bazowych, co też o czymś mówi. Moim zdaniem będzie bardzo trudno wrócić z krajowymi rentownościami powyżej 6 proc. dla 10-latek, nawet pomimo tego, że I kw. '23 będzie tradycyjnie bogaty w podaż (na rynku pierwotnym - PAP). Dodatkowo przed nami krajowy pik inflacyjny, jednak rynek +gra+ pod obniżki stóp w Polsce (a to wspiera trend spadkowy rentowności krajowego długu - PAP)" - dodał.

MF planuje w lutym dwa przetargi sprzedaży obligacji: w dn. 14 i 23 II, z podażą 4-8 mld zł na każdym przetargu.

BGK planuje przeprowadzić 9 i 28 lutego oraz 9 i 22 marca przetargi sprzedaży obligacji na rzecz Funduszu COVID-19. Planowana podaż nie jest jeszcze znana.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 14 pb. do 3,539 proc., a niemieckich idą w górę o 12,6 pb. do 2,1915 proc.

piątek piątek czwartek 16.50 09.31 16.03 EUR/PLN 4,7057 4,6933 4,6863 USD/PLN 4,3330 4,3076 4,2968 CHF/PLN 4,6927 4,7010 4,7113 EUR/USD 1,0860 1,0895 1,0906 PS0425 5,775 5,731 5,806 WS0428 5,625 5,562 5,648 DS1033 5,707 5,668 5,748

