DZIEŃ NA FX: FI: Decyzja OPEC zwiększa ryzyka dla złotego oraz krajowego długu

Rynki FX i FI nie zareagowały zbyt wyraźnie na decyzję OPEC +, jednak ruch ten w średnim terminie może utrudnić walkę z inflację - uważa Przemysław Kwiecień z DM XTB. Zdaniem eksperta, to rodzi ryzyka dla złotego i krajowego długu, tym bardziej, że w Polsce wysoka inflacja utrzymuje się.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Informacją dnia jest cięcie produkcji ropy naftowej przez OPEC, które jednak spotkało się z dosyć spokojną reakcją, poza oczywiście samym rynkiem ropy. Na walutach czy rynku długu nie widzieliśmy jakiś wielkich reakcji, co jest trochę zaskakujące. Wynika to pewnie z faktu, że rynek zamknął pierwszy kwartał '23 w bardzo dobrych nastojach i jest obecnie w fazie, w której inwestorzy nie za bardzo biorą pod uwagę złe wiadomości. Cięcie limitu produkcji przez OPEC aż o 1 mln baryłek jest natomiast potencjalnie złą wiadomością, gdyż może oddalić w czasie potencjalne luzowanie polityki pieniężnej" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.

Arabia Saudyjska i inni producenci ropy z sojuszu skupieni w OPEC+ zapowiedzieli w niedzielę dobrowolną redukcję wydobycia ropy naftowej od maja do końca 2023 r. Równolegle Rosja zadeklarowała wydłużenie podobnych ograniczeń do końca br.

Te informacje spowodowały mocną zwyżkę ceny ropy, która dla WTI wynosi ok. 6,5 proc., a jej kurs znajduje się w okolicach górnych ograniczeń budującego się od grudnia '22 do początku marca br. trendu bocznego.

Jak wskazał ekspert, do tej pory globalna walka z inflacją wyglądała całkiem dobrze, jednak potencjalnie wyższe ceny ropy będą przynajmniej utrudniać obniżanie presji inflacyjnej.

"W konsekwencji tego będzie większa szansa na to, że Fed czy EBC będą dłużej utrzymywać wyższe stopy, a to może z kolei doprowadzić do głębszego tąpnięcia aktywności gospodarczej" - wskazał ekonomista XTB.

W opinii analityka, za zniwelowaniem porannego osłabienia złotego stoją pozytywne, globalne nastroje.

"Jednak ja widzę ryzyka ewidentnie po negatywnej stronie i dla złotego, i dla rynku długu, nie tylko dlatego, że globalny sentyment jest tak dobry, ale również ze względu na lokalną inflację, która od początku roku wygląda źle i to dużo gorzej niż za granicą" - dodał.

"O ile szczególnie w Stanach Zjednoczonych mamy jakieś przebłyski, że ta presja inflacyjna przynajmniej częściowo zanika, to w Polsce to tak nie wygląda. Siłą rzeczy należy to postrzegać jako ryzyko dla złotego i dla długu" - powiedział ekonomista XTB.

O godzinie 16.27 kurs EUR/PLN zniżkuje o 0,05 proc. do 4,6741, a USD/PLN idzie w dół o 0,63 proc. do 4,2850.

Na rynkach bazowych dolar, po porannym umocnieniu osłabia się, a para EUR/USD zwyżkuje o 0,6 proc. do 1,0907.

W poniedziałek na bazowych rynkach długu dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 8,1 pb. do 3,409 proc., a niemieckich idą w dół o 5,7 pb. do 2,2535 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 16.31 09.47 15.54 EUR/PLN 4,6749 4,6779 4,674 USD/PLN 4,2865 4,3177 4,2919 CHF/PLN 4,6977 4,7061 4,7009 EUR/USD 1,0906 1,0835 1,0891 PS0425 6,006 6,059 6,031 WS0428 5,948 6,009 5,956 DS1033 6,031 6,105 6,037

(PAP ana/Biznes)

mt/ ana/

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl