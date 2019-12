DZIEŃ NA FX: FI: Do końca roku notowania złotego i obligacji będą stabilne

Do końca roku notowania EUR/PLN oraz rentowności krajowych obligacji skarbowych powinny pozostać na stabilnym poziomie - oceniają ekonomiści.

"Nie spodziewam się dużych zmian kursu EUR/PLN do końca roku, zwłaszcza, że w ostatnim czasie notowania euro dosyć wyraźnie się ustabilizowały. Ostatnie dni w roku na rynku walutowym bywają nieprzewidywalne ze względu na domykanie i zabezpieczanie pozycji przez inwestorów, jednak póki co sytuacja wygląda spokojnie. Jeśli chodzi o notowania dolara, to zgodnie z naszymi przewidywaniami złoty lekko się umacnia i być może uda mu się zejść do poziomu 3,80/USD" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Brokers Przemysław Kwiecień.

RYNEK DŁUGU

Podczas piątkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności pozostały bez zmian w porównaniu do poziomów notowanych na poprzedniej sesji.

"Na fali globalnego optymizmu rentowności 10-latek w ostatnim czasie lekko odbiły, jednak w porównaniu z trwającą na Wall Street euforią, dochodowość krajowych SPW wzrosła tylko nieznacznie. Na początku roku rentowności mogą dalej rosnąć w związku z oczekiwanym wzrostem krajowej inflacji w styczniu do poziomu około 4 proc., przy czym oba te zjawiska mogą mieć charakter przejściowy. Do końca roku nie spodziewam się jednak większych ruchów na rynku długu" - powiedział Kwiecień.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,879 proc., a niemieckich -0,244 proc.