DZIEŃ NA FX: FI: Do końca tygodnia złoty i rentowności stabilne

Do końca tygodnia kurs EUR/PLN powinien pozostać stabilny w okolicy poziomu 4,52, lub lekko powyżej - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy analityk rynków finansowych Banku Millennium, Mateusz Sutowicz. Dodał, że najbliższe komunikaty ze strony NBP raczej nie będą wspierały złotego. Większych zmian nie powinny doświadczyć także rentowności krajowych SPW.

"W środę mamy niewielkie osłabienie złotego i kurs EUR/PLN wraca do poziomu 4,52. Ruch ten jest spójny z tym, co widzimy wśród walut regionu. Można nawet powiedzieć, że złoty na ich tle wyróżnia się pozytywnie. Po umocnieniu dolara widać, że globalny sentyment jest negatywny - pogorszył się po wczorajszych indeksach ISM w USA i ZEW w Niemczech" - powiedział Mateusz Sutowicz.

Przypomniał, że we wtorek indeks ISM w usługach w USA w VI wyniósł 60,1 pkt. wobec konsensusu 63,5 pkt., a ZEW w Niemczech w VII wyniósł 63,3 pkt., wobec oczekiwanych 75,2 pkt.

"Z tyłu głowy inwestorzy mają także to, co dzieje się z przebiegiem pandemii. To buduje mieszankę mniejszego optymizmu niż był jeszcze niedawno" - dodał.

"Spodziewam się, że do końca tygodnia na EUR/PLN pozostaniemy w okolicy 4,52, może nieco wyżej. To, co usłyszymy jutro od RPP i w piątek od prezesa Glapińskiego, spodziewam się, że nie będzie wsparciem dla złotego. Pytanie, jak rynek odbierze lipcową projekcję - być może zignoruje łagodne komentarze RPP i wyciągnie własne wnioski z założeń dotyczących inflacji" - ocenił.

W środę po południu EUR/PLN rośnie o 0,3 proc. do 4,52, a USD/PLN zwyżkuje o 0,5 proc. i zbliża się do 3,84. W tym czasie EUR/USD traci 0,2 proc. do 1,18.

RYNEK DŁUGU

Krajowa krzywa rentowności przesunęła się w środę w dół, w tym najmocniej na jej długim końcu - o 3 pb.

"Na krajowym rynku długu niewiele się dzieje. Pozostajemy na nieco wyższych poziomach niż na koniec zeszłego tygodnia, ale te zmiany są relatywnie niewielkie. Krajowe papiery żyją swoim życiem, w oderwaniu od rynków bazowych. Wydaje się, że znaczenie dla notowań będą miały te same czynniki co na złotym. Czekamy także na impulsy kolejnego tygodnia. Spodziewam się jednak, że w najbliższych dniach rentowności pozostaną stabilne" - wskazał Mateusz Sutowicz.

Na rynkach bazowych rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA idą w dół o 4 pb do 1,328 proc., a w Niemczech tracą 3 pb do -0,297 proc.

środa środa 15.42 9.39 EUR/PLN 4,5259 4,5182 USD/PLN 3,8354 3,8246 CHF/PLN 4,1451 4,1403 EUR/USD 1,1800 1,1814 OK0423 0,354 0,360 DS0726 1,25 1,26 DS1030 1,65 1,63

