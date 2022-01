DZIEŃ NA FX: FI: Dotychczasowe trendy na EUR: PLN oraz na rynku długu powinny się zatrzymać

Zdaniem ekonomistów, w świetle wtorkowej decyzji RPP oraz środowej konferencji prezesa NBP, wydaje się, że rynki przeszacowały skalę podwyżki i przyszły poziom stóp procentowych w Polsce, co powinno w najbliższym czasie wpłynąć na zatrzymanie aprecjacji PLN oraz zatrzymanie trendów wzrostowych na rynku długu. W wyniku działania czynników globalnych mogą się pojawić wyraźniejsze korekty – sądzą ekonomiści.

"Naszym zdaniem, aprecjacja złotego obserwowana w ciągu ostatnich dni może dobiegać końca. Według nas, miała ona związek z nastrajaniem rynków na decyzję RPP oraz założeniem mocnej podwyżki stóp na styczniowym posiedzeniu. Tego elementu jednak nie było. Podwyżka była co prawda zgodna z oczekiwaniami analityków, ale mniejsza niż dało się wyczytać z instrumentów pochodnych na stopę procentową" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska, Grzegorz Ogonek.

"Dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP sugerują również hipotetyczny poziom docelowy stóp na niższym poziomie niż rynki do tej pory zakładały, a to z kolei powinno wywierać presję na osłabienie PLN w najbliższej przyszłości. W sprzyjających okolicznościach kurs EUR/PLN może zmierzać w kierunku 4,60, jednak aby tak się stało do głosu muszą dojść również czynniki globalne, których na tym etapie raczej nie ma" - podsumował ekonomista.

Od rana kurs EUR/PLN pozostawał między poziomami 4,5650 a 4,5730. Po godzinie 17.32 notowany był 4,5650, czyli w okolicach wtorkowego zamknięcia. USD/PLN natomiast wyraźnie zniżkował, tracąc o 17.32 0,35 proc. i osiągając poziom 4,0299. Kurs EUR/USD wzrósł natomiast o 0,36 proc. 1,1329.

RYNEK DŁUGU

Zdaniem ekonomisty Santander Bank Polska, dotychczasowy trend wzrostowy rentowności na rynku długu powinien w najbliższym czasie skorygować się, a wpływ na to mogą mieć zarówno ostatnie decyzje RPP jak również czynniki globalne.

"Nie jestem przekonany czy rynki od razu skorygują obserwowane ostatnio poziomy krzywej dochodowości do poziomów wspomnianych podczas dzisiejszej konferencji prezesa NBP jako docelowe, ale przekaz ten powinien wpłynąć na zdecydowane uspokojenie nastrojów, a być może wygenerować jakąś istotniejszą korektę stawek FRA czy IRS oraz rentowności obligacji. Na pewno czynnikiem wspierających taki ruch mogłyby być czynniki globalne w postaci np. jakiś słabszych danych makro, ale tych póki co nie ma" - powiedział ekonomista.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 0,8 pb do 1,674 proc., a niemieckich spadają o 0,1 pb do -0,1260 proc.

środa środa wtorek 17.40 9.47 16.26 EUR/PLN 4,5665 4,5661 4,5662 USD/PLN 4,0302 4,0408 4,0387 CHF/PLN 4,4008 4,4143 4,4121 EUR/USD 1,1330 1,1300 1,1306 DS1023 3,506 3,530 3,520 PS1026 3,96 3,97 4,00 DS0432 3,85 3,86 3,86

