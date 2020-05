DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN będzie się stabilizować, a rentowności polskich SPW utrzymają obecne poziomy

Złoty ustabilizuje się wobec euro w przedziale 4,40-4,50 po umocnieniu się w ostatnich dniach – uważają ekonomiści. Na rynku polskiego długu skarbowego dochodowość utrzyma poziomy zbliżone do obecnych.

"W ostatnich dniach złoty istotnie się umocnił wobec euro, na co mogło mieć wpływ kilka czynników. Przez kilka tygodni kurs pary poruszał się w trendzie bocznym i ruch w dół, poniżej 4,50, mógł aktywować niektórym inwestorom stop-lossy" - powiedział PAP Biznes analityk Banku Millennium Mateusz Sutowicz.

Kolejnym czynnikiem, jego zdaniem, przyczyniającym się do umocnienia polskiej waluty był spadek oczekiwań, co do obniżek stóp procentowych przez RPP. Najnowszym czynnikiem są plany Komisji Europejskiej, związane ze stymulacją fiskalną w ramach UE na potrzeby ożywiania gospodarek dotkniętych epidemią koronawirusa.

KE zaproponowała w środę, aby państwa członkowskie UE miały do dyspozycji 750 mld euro w grantach i pożyczkach w ramach instrumentu na ożywienie gospodarcze.

"Jeżeli propozycja zostanie zaakceptowana, to Polska stanie się czwartym beneficjentem, po Włoszech, Hiszpanii i Francji, pod względem wartości subwencji koronawirusowych" - wskazał ekspert.

"Tak pokaźny zastrzyk pieniędzy sprawia, że bilans ryzyk, w naszej ocenie, przesuwa się na korzyść złotego wobec euro. Nie należy jednak wciąż zapominać o możliwości kolejnej odsłony eskalacji napięć na linii USA-Chiny, która miałaby niekorzystny wpływ na waluty rynków wschodzących" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Podczas środowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego miały miejsce spadki dochodowości. Najmocniej zniżkowała rentowność na długim końcu krzywej.

"Spodziewam się stabilizacji rentowności na krótkim końcu, w okolicach 0,54 proc. Dochodowość na długim końcu będzie oscylować wokół poziomu 1,37 proc." - powiedział PAP Biznes.

Narodowy Bank Polski odkupił na środowym przetargu 4 serie obligacji za 14,3 mld zł, w tym 1 serię obligacji rządowych za 50 mln zł, a także obligacje BGK za 8 mld zł i Polskiego Funduszu Rozwoju za 6,3 mld zł. Przed przetargiem NBP zadeklarował odkup za maksymalnie 15 mld zł.

W czwartek odbędzie się posiedzenie RPP.

"Nie sądzę, aby Rada zdecydowała się na trzecią w tym roku obniżkę stóp procentowych. Niemniej nie wykluczy takiej możliwości w najbliższych miesiącach" - uważa ekonomista.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,677 proc. (-2,1 pb), a niemieckich -0,411 proc. (+1,6 pb).