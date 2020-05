DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN będzie się stabilizował, a rentowności polskich 10-letnich SPW będą w przedziale 1,3-1,6 proc.

Złoty utrzyma poziomy zbliżone do obecnie notowanych wobec euro i będzie poruszać się w okolicach 4,55 – uważają ekonomiści. Na rynku polskiego 10-letniego długu skarbowego dojdzie do stabilizacji rentowności w szerokim przedziale 1,30-1,60 proc., dopóki z rynków bazowych nie przyjdzie impuls zmiany trendu.

"Mój sceptycyzm co do możliwości umocnienia się złotego potwierdził się. W wielu segmentach rynków finansowych widać niemal euforię. Świetnie radzą sobie rynki akcji, w tym zwłaszcza amerykańskie, widoczne jest wyraźne zawężenie spreadów kredytowych, choć jeszcze nie do poziomów widzianych przed epidemią koronawirusa" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

"To teoretycznie powinno służyć złotemu, ale jednak tak się nie dzieje. Powstaje zatem pytanie, na jaki poziom musiałaby wzbić się ta euforia w segmentach klas uznawanych za ryzykowniejsze, żeby odczuł to złoty. To powoduje, że należy zachować ostrożność z zakładaniem umocnienia się złotego. Sądzę, że w najbliższym czasie EUR/PLN będzie poruszał się, plus-minus, w okolicach 4,55" - dodał.

We wtorek kurs EUR/USD zwyżkował do poziomu powyżej 1,09, choć ok. godz. 13 zbliżył się nawet niespełna 20 pipsów do poziomu 1,10.

"Sądzę, że na osłabienie się dolara wpływały dwa kluczowe czynniki - monetyzacja długu i zapowiedź eurofunduszu" - ocenił ekspert XTB.

W jego ocenie, część inwestorów uważa, że poziom monetyzacji deficytu jest silniejszy w Stanach Zjednoczonych niż Europie.

"Niedawno prezes Powell wyraźnie stwierdził, że Fed drukuje pieniądze, czym wprowadził w niejaką konsternację inwestorów, a na pewno środowisko akademickie" - wskazał Przemysław Kwiecień.

"Kanclerz Merkel i prezydent Macron zapowiedzieli inicjatywę eurofunduszu, który miałby przekazać 500 mld euro grantów dla sektorów i regionów w UE najbardziej dotkniętych kryzysem, związanym z wpływem koronawirusa na aktywność gospodarczą. Jak rozumiem, byłby to fundusz na poziomie UE, a nie strefy euro i EBC nie byłby aktywny w tej mierze" - dodał.

Jego zdaniem kurs EUR/USD będzie poruszał się w przedziale 1,08-1,10.

"Euro wróci do gry, gdy stanie się jasne dla inwestorów, że gospodarki Starego Kontynentu wychodzą na prostą, a to wydaje się perspektywą dość odległą" - sądzi ekonomista.

RYNEK DŁUGU

Podczas wtorkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego panowały wzrosty rentowności na całej długości krzywej, najsilniejsze wystąpiły na długim końcu.

"Zakładam, że rentowność długu 10-letniego będzie poruszać się w dającej przewidzieć się perspektywie w dość szerokim przedziale 1,30-1,60 proc. Ewentualna zmiana trendu może zostać zapoczątkowana, kiedy na rynek dotrą jakieś nowe impulsy z rynków bazowych" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,731 proc. (-1,1 pb), a niemieckich -0,455 proc. (+2,6 pb).