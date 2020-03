DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN będzie stabilizować się, a rentowności polskich SPW mogą nieco pójść w górę

Kurs EUR/PLN będzie poruszać się w przedziale 4,30-4,33 – uważają ekonomiści. Ich zdaniem na rynku SPW rentowności, odreagowując falę ostatnich spadków, mogą zwyżkować o kilka punktów bazowych.

"Sądzę, że w tym tygodniu eurozłoty będzie poruszał się w przedziale 4,30-4,33" - powiedział PAP Biznes analityk Banku Millennium Mateusz Sutowicz.

"Nie widać większych podstaw do tego, by oczekiwać, że cena eurodolara jakoś zasadniczo zmieni się w najbliższym czasie. Wydaje się, że bilans czynników pozytywnych i negatywnych skłania ku przyjęciu założenia, że będziemy mieć do czynienia ze stabilizacją kursu i będzie się on poruszał w okolicach poziomu 1,13" - ocenił ekspert banku.

RYNEK DŁUGU

Podczas środowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności doszło do istotnych wzrostów - najmocniej zwyżkowała dochodowość na środku i długim końcu krzywej.

"Oczekuję, że rentowności długu skarbowego mogą pójść w górę, lecz skala tego ruchu nie powinna być znacząca - oceniam ją na kilka punktów" - powiedział PAP Biznes analityk Banku Millennium Mateusz Sutowicz.

W środę bank centralny Wielkiej Brytanii zdecydował się na obniżkę o 50 pb stopy procentowej (do 0,25 proc.).

"Inwestorzy uwzględniają w wycenach działania związane z łagodzeniem polityki monetarnej, lecz również spodziewają się intensyfikacji luzowania fiskalnego" - wskazał ekonomista.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,711 proc. (+4,1 pb), a niemieckich bundów -0,763 proc. (-3,7 pb).