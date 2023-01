DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN czeka na decyzję w sprawie KPO; na SPW potencjał spadku rentowności ograniczony

Kurs EUR/PLN pozostaje stabilny pomimo wzrostów EUR/USD, co pokazuje, że rynek czeka na rozstrzygnięcia dotyczące uruchomienia środków z KPO - powiedział PAP Biznes ekonomista ds. rynków finansowych Santander Bank Polska, Jarosław Kosaty. Zdaniem ekonomisty na rynku krajowego długu potencjał dalszego spadku rentowności w krótkim terminie jest ograniczony, inwestorzy czekają na szczyt inflacji, a w międzyczasie może się pojawić korekta.

"Kurs EUR/PLN utrzymuje się w trendzie bocznym, a najczęstszym przedziałem wahań jest strefa 4,67-4,70. Wyjątek od tej reguły nastąpił tylko w końcówce 2022 roku, kiedy rynek zaczął spekulować o możliwym szybkim odblokowaniu środków z KPO. Kiedy pojawiły się sygnały, że kwestia ta w obozie rządzącym nie cieszy się pełną zgodą, kurs wrócił do okolic 4,67-4,70" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska Jarosław Kosaty.

"Nie zmieniło tego uchwalenie w ubiegłym tygodniu ustawy o Sądzie Najwyższym, co jest pewnym krokiem w kierunku poparcia przez KE odblokowania środków unijnych związanych z KPO" - dodał.

Zdaniem ekonomisty, rynek czeka na finalizację tego procesu i jeśli zakończy się on pozytywnie, to jest szansa, aby kurs EUR/PLN spadł nawet w okolice 4,60.

"Dopóki jednak ten proces się nie zakończy, to kurs EUR/PLN może pozostawać w trendzie bocznym, choć dużo również będzie zależeć będzie od tego co wydarzy się na EUR/USD" - wskazał.

W opinii ekonomisty, o tym, że rynek czeka na KPO świadczy również to, że pomimo wzrostów EUR/USD z ubiegłych tygodni, na EUR/PLN niewiele się działo, a większe zmiany były tylko notowane na USD/PLN.

"Wydaje się więc, że dopóki w kwestii KPO nie pojawią się nowe informacje, na EUR/PLN niewiele się zmieni" - powiedział ekspert Santander Bank Polska.

O godzinie 15.59 kurs EUR/PLN rośnie o 0,13 proc. do 4,6957, a USD/PLN idzie w dół o 0,24 proc. do 4,3236.

Na rynkach bazowych dolar się osłabia, a kurs pary EUR/USD rośnie o 0,38 proc. do 1,0863.

RYNEK DŁUGU

"Na przestrzeni minionych dni spadki rentowności krajowego długu wyraźnie wyhamowały, a rynek zatrzymał się w procesie wyceniania dalszych obniżek stóp procentowych w Polsce na przełomie 2023/2024. Przyczyną tego może być ostrożna retoryka członków RPP i NBP dotycząca tej kwestii" - powiedział ekonomista Santander Bank Polska.

Zdaniem ekonomisty, dopóki nie zostanie osiągnięty szczyt inflacyjny, który prognozowany jest na luty br. i rynek nie zobaczy późniejszego spadku inflacji w Polsce, potencjał dalszego spadku rentowności krajowego długu będzie pozostawał ograniczony.

"W tle jest również potencjalne pobudzenie globalnej koniunktury przez stopniowe odblokowywanie się Chin po epidemii covidowej. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wypowiedzi wicepremiera Chin, który wskazał, że do odblokowania globalnego handlu z tym krajem jest bliżej niż dalej. To powinno prowadzić do poprawy perspektyw powrotu koniunktury i wywierać presję na rentowności na rynkach globalnych" - dodał.

W opinii eksperta Santander Bank Polska, w takim otoczeniu rosną szanse na scenariusz korekcyjny.

"Na tym etapie wydaje się więc, że krajowy rynek długu nie będzie zbyt chętny do dalszego obniżania rynkowych rentowności, a to oznacza, że scenariuszem bardziej prawdopodobnym na najbliższe dni i być może tygodnie jest korygowanie trendu spadkowego rentowności w kierunku 6,25 proc. na długim końcu krzywej" - powiedział Jarosław Kosaty.

Ekonomista dodał, że sytuację mogłyby zmienić kolejne podwyżki stóp przez NBP.

"Poziom 7 proc. raczej już nie powróci, chyba że NBP próbowałby podnosić stopy procentowe w odpowiedzi na zbyt duży szczyt inflacyjny lub zbyt wolne wygasanie inflacji po jego osiągnięciu" - powiedział.

"Trendy globalne wskazują jednak, że inflacja na świecie powinna spadać i w takim świetle wszystko to, co byłoby powyżej 6,5 proc. na dłuższym końcu krzywej SPW może być trudne do utrzymania w dalszej części roku" - dodał.

We wtorek dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 1,4 pb. do 3,525 proc., a niemieckich idą w dół o 4,8 pb. do 2,2835 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 16.03 09.32 16.09 EUR/PLN 4,6976 4,6916 4,6905 USD/PLN 4,3315 4,3330 4,3325 CHF/PLN 4,7046 4,6901 4,6786 EUR/USD 1,0845 1,0828 1,0826 PS1024 5,954 5,907 5,910 WS0428 5,983 5,976 5,959 DS0432 6,045 6,026 6,013

