DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN ma ograniczony potencjał do spadków; na SPW podwyższone rentowności mogą się utrzymać

Podwyżka stóp przez RPP o 75 pb jest zgodna z oczekiwaniami i nie wpłynęła znacząco na zachowanie złotego - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień. Jego zdaniem, potencjał do dalszych spadków kursu EUR/PLN jest ograniczony, gdyż na rynkach globalnych nastroje pogarszają się. Na SPW ekonomista spodziewa się utrzymania rentowności na podwyższonych poziomach.

"RPP nie zaskoczyła podnosząc główne stopy o 75 pb, zgodnie z moimi oczekiwaniami. Reakcja na złotym jest prawie niezauważalna. Rynek widzi dalsze podwyżki i moim zdaniem to jest nieuniknione, a celem może być 7,5 proc. dla stopy referencyjnej i to jeszcze w tym roku" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.

Zdaniem ekonomisty XTB stopy procentowe należy podnosić szybko.

"Jesteśmy w trudnym momencie, gdyż widać już pęknięcia w gospodarce krajowej i globalnej, ale ta część gospodarki, która generuje presję inflacyjną jest cały czas bardzo mocna" - dodał ekonomista XTB.

Zdaniem Kwietnia, RPP nie ma zatem wyboru i musi podnosić stopy, żeby ten popyt ograniczać.

"Spodziewam się jednak, że kolejne decyzje RPP będą uzależnione od danych i jeśli będą się one +uspokajać+, to Rada będzie zapewne zmniejszać kolejne kroki (podwyżek stóp - PAP). Jeśli jednak dane o sprzedaży, wynagrodzeniach i generalnie o inflacji będą zaskakiwać tak jak to było ostatnio, to kolejne podwyżki mogą być w podobnej skali do dzisiejszej" - dodał.

"Jeśli chodzi zaś o kurs złotego, to od pewnego czasu nasza waluta zachowuje się spokojnie i na pewno pomogły tutaj informacje o zatwierdzeniu przez KE polskiego KPO. Patrząc jednak na poziom kursu, to ja już dużego potencjału do dalszego umacniania wobec euro nie widzę. W pozytywnym scenariuszu na EUR/PLN możemy zejść do okolic 4,50, jednak spodziewam się powrotu nerwowych nastrojów na globalne rynki, a to złotego może osłabić" - dodał.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 8 czerwca podwyższyła stopy procentowe o 75 pb w tym referencyjną do 6 proc., lombardową do 6,5 proc., depozytową do 5,5 proc., a także redyskontową weksli i dyskontową weksli odpowiednio do 6,05 proc. i do 6,1 proc. Było to dziewiąte z rzędu posiedzenie RPP z podwyżką stóp.

Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści spodziewali się, że RPP podniesie stopę referencyjną o 75 pb do 6 proc.

O godzinie 16.14 kurs EUR/PLN rośnie o 0,18 proc. 4,5834, a USD/PLN idzie w dół o 0,15 proc. do 4,2675.

Na rynkach bazowych dolar osłabia się, a para EUR/USD zwyżkuje o 0,34 proc. do 1,0741.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowy dług coraz mocniej zaczyna oddziaływać globalny rynek, gdzie rentowności UST ponownie rosną. To z kolei blokuje ewentualne spadki rentowności na rynku krajowym, gdzie na 10-latkch odbiliśmy się od prognozowanych przeze mnie 7 proc. W takim otoczeniu wydaje się, że wyższe poziomy rentowności polskich obligacji przez jakiś czas jeszcze się utrzymają" - powiedział ekonomista XTB.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 4,8 pb do 3,018 proc., a niemieckich idą w górę o 5,7 pb 1,344 proc.

środa środa wtorek 16.19 9.04 16.15 EUR/PLN 4,5833 4,5799 4,5864 USD/PLN 4,2684 4,2839 4,2950 CHF/PLN 4,3855 4,3998 4,4079 EUR/USD 1,0738 1,0692 1,0678 PS0424 6,842 6,750 6,744 PS0527 7,09 6,99 6,99 DS0432 6,75 6,56 6,56

