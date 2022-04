DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może atakować poziom 4,60; na SPW niewykluczone dalsze wzrosty rentowności

Słabszy dolar oraz utrzymujące się oczekiwania na kolejne podwyżki stóp mogą w tym tygodniu pchnąć EUR/PLN w kierunku 4,60 - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Jego zdaniem ten tydzień na krajowym długu powinien być spokojniejszy, jednak możliwe są dalsze wzrosty rentowności.

"W tym tygodniu kluczowym wydarzeniem dla rynku walutowego będzie posiedzenie EBC. Nastawiamy się na bardziej jastrzębi przekaz, co wpisze się w to, co czytaliśmy już w +minutkach+. Jeśli takie informacje rzeczywiście usłyszymy, to byłby to argument za tym, aby EUR/USD dalej nie spadał. W ostatnim czasie ruch w dół na EUR/USD był duży, a taki przekaz ze strony EBC powinien wystarczyć, aby kurs tej pary utrzymać o okolicach 1,08 lub nieco powyżej" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Posiedzenie EBC odbędzie się w czwartek 14 kwietnia, a decyzja ws. stóp procentowych zostanie przedstawiona o 13.45.

Zdaniem ekonomisty, stabilizacja na rynku dolara otworzyłaby drogę do umacniania złotego.

"W Polsce mamy dalsze oczekiwania na kolejne podwyżki stóp i jeśli nie będzie ciężaru ze strony mocnego dolara, to zapewne zobaczymy aprecjację złotego" - dodał.

"Liczę, że w tym tygodniu na EUR/PLN zaatakujemy poziom 4,60, choć niższych poziomów nie oczekuję. Uważam również, że w tym kwartale możemy się zbliżyć do poziomu 4,5 na EUR/PLN" - podsumował ekonomista ING Banku Śląskiego.

Od początku poniedziałkowych notowań złoty jest stabilny po nieco słabszej stronie rynku. O godzinie 15.54 EUR/PLN rośnie o 0,27 proc. do 4,6484, a USD/PLN zwyżkuje o 0,58 proc. do 4,2685.

W tym czasie na rynkach globalnych dolar się umacnia, a EUR/USD spada o 0,29 proc. do 1,0890.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu, po dużej przecenie z zeszłego tygodnia i znaczącym wzroście rentowności, oczekuję w bieżącym tygodniu uspokojenia. W najbliższym czasie nie ma nic cięższego gatunkowo od wyższego odczytu inflacji za marzec, który był zaskakujący czy też wyższej od oczekiwań rynku podwyżki stóp przez RPP" - powiedział Popławski.

"W tym tygodniu widzimy jednak szanse na dalszy wzrost rentowności krajowego długu" - podsumował ekonomista ING Banku Śląskiego.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 2,9 pb do 2,744 proc., a niemieckich zwyżkują o 9,6 pb 0,8060 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 16.01 09.40 16.10 EUR/PLN 4,6489 4,6448 4,6373 USD/PLN 4,2723 4,2581 4,2761 CHF/PLN 4,5741 4,5567 4,5648 EUR/USD 1,0882 1,0909 1,0845 PS0424 6,583 6,470 6,370 PS0527 6,80 6,68 6,61 DS0432 6,22 6,11 6,06

