DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może iść w górę; 10-latki powinny być stabilne

Presja na osłabienie złotego wywołana umacnianiem się dolara do euro w połączeniu z ostatnimi komentarzami z RPP powoduje, że EUR/PLN może iść w kierunku 4,56-4,58 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski. Jego zdaniem rentowności krajowych 10-latek powinny poruszać się w okolicy 1,20 proc.

"W czwartek na rynku walutowym obserwujemy spadek eurodolara. Prawdopodobnie jest tak ze względu na oczekiwania inwestorów na duży impuls fiskalny w USA, rynek czeka na szczegóły dotyczące nowego pakietu fiskalnego prezydenta elekta USA Joe Bidena. Być może to spowoduje, że Fed będzie zmuszony do utrzymywania niskich stóp procentowych przez dłuższy czas. Uważam, że EUR/USD ma jeszcze potencjał do spadku w perspektywie krótkoterminowej" - powiedział PAP Biznes Piotr Popławski.

"Umocnienie się dolara do euro oznacza dla złotego presję na osłabienie. Ta presja, w połączeniu z ostatnimi komentarzami z Rady Polityki Pieniężnej, powoduje, że EUR/PLN może iść w kierunku 4,56-4,58. Na większe osłabienie złotego raczej nie ma co liczyć. Inwestorzy są zdania, że polska waluta byłby mocniejszy, gdyby nie komentarze z NBP i złoty jest postrzegany jako niedowartościowany" - dodał.

W czwartek ok. godziny 15.16 kurs EUR/PLN wynosi 4,5464 i jest 2 gr wyżej jak po południu w środę. Z kolei kurs USD/PLN wynosi 3,7490 - 3 gr wyżej niż w środę.

RYNEK DŁUGU

Rentowności krajowych 10-latek zniżkowały w czwartek 1,5 pb do 1,18 proc. Z kolei rentowności 5-latek spadły 1,29 pb do 0,35 proc., a 2-latki straciły 0,84 pb do 0,03 proc.

"W kolejnych dniach spodziewam się wzrostu rentowności papierów dłużnych na rynkach bazowych. Nie powinno się to jednak istotnie przełożyć na polski rynek długu, z uwagi na duży popyt na polskie papiery. Krajowe SPW mogą jedynie lekko zwyżkować. Uważam, że krajowe 10-latki będą w najbliższych dniach poruszały się w okolicy poziomu 1,20 proc." - ocenił Piotr Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,093 proc. (+0,5 pb), a niemieckich -0,560 proc. (-3,9 pb).