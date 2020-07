DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może iść w kierunku 4,41; dochodowość 10-latek w dół

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN może testować strefę oporu na 4,40-4,41, przy czym umocnienie złotego raczej będzie przejściowe - oceniają ekonomiści. Rentowności krajowego długu skarbowego mogą zniżkować.

"Wydaje się, że na środowe notowania złotego największy wpływ miał kurs eurodolara. Główne indeksy na świecie co prawda zniżkują, jednak euro nadal zyskuje względem dolara, prawdopodobnie nadal pod wpływem impulsu, jakim było osiągnięcie porozumienia na szczycie UE w sprawie funduszu pomocowego. EUR/USD zbliża się do 1,16 i jest najwyżej od października 2018 r., a EUR/PLN spadł na chwilę do lipcowego minimum" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Banku, Marcin Sulewski.

"Ostatnie krajowe dane makroekonomiczne pomogły złotemu w umocnieniu się. Zbliżamy się do ważnego wsparcia i nie spodziewam się kontynuacji spadku EUR/PLN poniżej strefy 4,40-4,41" - dodał.

Sulewski ocenił, że wzrosty na EUR/USD mogą się niedługo skończyć, a mocniejszy dolar zatrzyma aprecjację złotego.

RYNEK DŁUGU

W trakcie środowej sesji na krajowym rynku długu skarbowego rentowności poszły w dół o 2-3 pb wobec wtorkowego zamknięcia na środku krzywej.

"Widać, że krajowy rynek długu korzysta z tego, co widzimy na rynkach bazowych i rynkach peryferyjnych strefy euro, gdyż środek i długi koniec rentowności idą w środę w dół. Są oczekiwania na to, że program skupu aktywów EBC będzie kontynuowany. Dodatkowo zniżkujące indeksy są raczej impulsem do zakupu obligacji. Czerwcowym wsparciem dla rentowności krajowych 10-latek są okolice poziomu 1,2 proc. i spodziewam się, że jeszcze w lipcu dochodowość może kierować się w jego stronę" - powiedział Sulewski.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,589 proc. (-1,8 pb), a niemieckich -0,494 proc. (-3,4 pb).