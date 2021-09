DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może kierować się w stronę 4,60; rentowności 10-latek w okolicy 2,00 proc.

W przyszłym tygodniu EUR/PLN może powoli kierować się w stronę 4,60 - ocenił rozmowie z PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Arkadiusz Trzciołek. Jego zdaniem, rentowności obligacji 10-letnich będą utrzymywać się w okolicy 2,00 proc.

"Głównym czynnikiem, który przeceniał złotego na początku tygodnia był negatywny nastrój towarzyszący sytuacji ze spółką Evergrande. Przy poprawie sentymentu złoty jednak nieco zyskiwał. Dlatego, zakładamy, że EUR/PLN będzie powoli kierował się poniżej 4,60 i USD/PLN w stronę 3,90" - powiedział Arkadiusz Trzciołek.

Arkadiusz Trzciołek wskazał, że jednym z najważniejszych wydarzeń dla rynku w nadchodzącym tygodniu będzie, zaplanowana na piątek 1 października, publikacja szacunkowych danych o inflacji.

"Wśród najważniejszych wydarzeń, które będą przyciągały naszą uwagę w przyszłym tygodniu, z pewnością będzie szacunek inflacji we wrześniu. Bardzo możliwe, że będzie ona zbliżona do poziomu z sierpnia, czyli główny wskaźnik CPI prawdopodobnie pozostanie powyżej celu inflacyjnego NBP. Wspominając odczyt sierpniowy, to on krótko po publikacji wsparł naszą walutę i wywołał mocniejszy ruch na EUR/PLN czy USD/PLN. Biorąc pod uwagę ostatni dosyć łagodny wydźwięk posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej i późniejszej konferencji prezesa Glapińskiego, ten podwyższony odczyt inflacji niekoniecznie musi prowadzić do wzmożenia oczekiwań na podwyżki stóp procentowych i ewentualnego umocnienia z tego tytułu naszej waluty" - powiedział.

"Pośrednio, istotne dla naszej waluty będzie posiedzenie Narodowego Banku Czech, który prawdopodobnie zdecyduje o podwyżce stóp procentowych, być może nawet o 50 pb. Jest to o tyle istotne, że ewentualna rosnąca dysproporcja nominalnych stóp procentowych pomiędzy Polską a pozostałymi państwami regionu Europy Środkowo-Wschodniej może wpływać negatywnie na kurs złotego do korony czeskiej, ale też rodzić pytania o to, dlaczego NBP jeszcze nie reaguje" - dodał.

W piątek kurs złoty lekko umacniał się do euro do poziomu 4,609. Z kolei USD/PLN rósł o 0,2 proc. do 3,93. EUR/USD zniżkuje po południu o 0,24 proc. do 1,171.

RYNEK DŁUGU

"Oczywiście istotna będzie publikacja inflacyjna, ale zakładamy, że jest już ona w dużym stopniu uwzględniona w cenie polskiego długu. Zakładamy, że rentowności papierów 10-letnich będą utrzymywać się w okolicach 2,00 proc., 2-letnich nieco poniżej 0,6 proc " - powiedział Arkadiusz Trzciołek.

W przyszłym tygodniu Ministerstwo Finansów powinno opublikować kalendarz aukcji obligacji na IV kwartał oraz bardziej szczegółowy na październik.

"Ministerstwo w pełni zrealizowało już potrzeby pożyczkowe i teraz prefinansuje przyszłoroczne potrzeby pożyczkowe. Wczoraj mieliśmy też informację, że budżet państwa zanotował rekordową nadwyżkę ponad 43 mld zł. Publikacja kalendarza może spowodować lekki wzrost rentowności, jeśli resort zdecydowałby się zorganizować jedną aukcję regularną" - powiedział analityk.

Także NBP powinien poinformować, czy zamierza zorganizować aukcję odkupu. Zdaniem Arkadiusza Trzciołka w październiku bank centralny przeprowadzi jeden przetarg odkupu obligacji.

Po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wynoszą 1,449 proc. (+4 pb), a niemieckich wynoszą -0,22 proc. (+4 pb).

piątek piątek czwartek 15.59 9.03 16.06 EUR/PLN 4,6092 4,6132 4,612 USD/PLN 3,9352 3,9316 3,9275 CHF/PLN 4,2548 4,2509 4,2583 EUR/USD 1,1713 1,1734 1,1743 DS1023 0,56 0,53 0,54 PS1026 1,49 1,47 1,47 DS0432 2,04 2,02 2,02

