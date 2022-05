DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może konsolidować się w okolicach 4,58; dla złotego i krajowego długu istotne będą dane o CPI

Czynnik umacniający złotego, jakim były kwestie związane z KPO, powoli zacznie wygasać, a inwestorzy będą szukać nowych impulsów, którymi mogą być zbliżające się dane makro z Polski - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz. Dla SPW, zdaniem ekonomisty, oprócz wtorkowych danych GUS, ważny będzie również plan podaży obligacji na czerwiec br.

"Na EUR/USD mamy próbę mocniejszego +rozegrania+ i dojście do ciekawego poziomu technicznego 4,5820, którego okolice w bieżącym tygodniu były już testowane. W krótkim terminie jest to jedno z istotniejszych technicznie wsparć, a jego ewentualne pokonanie mogłoby uruchomić ok. 3 groszowy potencjał spadkowy na EUR/PLN" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Ekonomista wskazał, że wyróżnikiem obecnego tygodnia jest to, że PLN zachowuje się lepiej od koszyka walut EM, co jest między innymi spowodowane lokalnymi problemami węgierskiego forinta, związanymi z planem nowych podatków.

"Czynnikiem wpływającym pozytywnie na złotego były kwestie związane z KPO, jednak tam dochodzimy już do finału. Tym samym czynnik związany z KPO zacznie wkrótce wygasać. Rynek będzie musiał zatem szukać jakiś kolejnych impulsów, aby móc kontynuować trwający już prawie trzy tygodnie trend umocnienia złotego" - dodał ekonomista Banku Millennium.

Według niego, czynników takich nie zabraknie, gdyż w przyszłym tygodniu, we wtorek o godz. 10.00 GUS poda szybki odczyt inflacji CPI w Polsce za maj.

"Na początku przyszłego tygodnia wrócą zatem pytania, czy wynik będzie wyższy od oczekiwań, a to będzie wpływać zarówno na złotego jak i krajowy rynek obligacji" - powiedział Sutowicz.

Dodał również, że przyszły tydzień na rynkach bazowych powinien być spokojny ze względu na przypadające w poniedziałek święto w USA i dni wolne w Wielkiej Brytanii, przypadające w nadchodzący czwartek i piątek.

"W takim otoczeniu wygaśnięcie czynnika krajowego związanego z KPO, przy braku jakiejś dużej niespodzianki inflacyjnej, będzie sprzyjać uspokojeniu nastrojów na EUR/PLN i tym samym w okolicach 4,58 para ta może się przez kilka dni stabilizować" - podsumował Sutowicz.

O godzinie 15.45 EUR/PLN zniżkuje o 0,56 proc. do 4,580, a USD/PLN spada o 0,53 proc. do 4,270,2. W tym czasie kurs EUR/USD notowany jest w okolicach czwartkowego zamknięcia na 1,0727.

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu w piątek mamy relatywnie niewielkie wzrosty rentowności w środku krzywej. Ogólnie dzieje się niedużo, bo i na bazowych rynkach panuje względny spokój" - powiedział Mateusz Sutowicz, ekonomista Banku Millennium.

Dodał, że na długim końcu krzywej dzieje się niewiele, jednak w perspektywie tygodnia mamy wzrosty rentowności w całym spektrum krzywej dochodowości.

"To co będzie się działo w kolejnym tygodniu na polskich obligacjach, zależy od danych o krajowym CPI, ale istotny będzie także plan podaży długu na czerwiec, który również zostanie podany w najbliższy wtorek. Tym samym wtorek 31 maja br. zapowiada się nam podwójnie ciekawie" - podsumował Mateusz Sutowicz.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 3,9 pb do 2,786 proc., a niemieckich idą w dół o 5,5 pb do 0,9365 proc.

piątek piątek czwartek 15.49 09.41 16.14 EUR/PLN 4,5758 4,6066 4,5988 USD/PLN 4,2623 4,2873 4,2917 CHF/PLN 4,4566 4,4658 4,4736 EUR/USD 1,0736 1,0744 1,0716 PS0424 6,407 6,300 6,283 PS0527 6,91 6,84 6,83 DS0432 6,70 6,63 6,62

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl