DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może minimalnie pójść w górę, a rentowności polskich 10-letnich SPW z potencjałem spadkowym

Kurs EUR/PLN może jeszcze minimalnie zwyżkować, do ok. 4,3050 – uważają ekonomiści. Ich zdaniem na rynku polskiego długu skarbowego rentowności na krótkim końcu będą stabilne, a na długim końcu widać jeszcze potencjał spadkowy – do ok. 2,10 proc.

"Złoty jest słaby, także na tle innych walut regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wydaje się, że ta słabość może być wynikiem tego, iż niektórzy inwestorzy zamykają pozycje po ostatnim ruchu cenowym na złotym" - powiedział PAP Biznes analityk BNP Paribas Wojciech Stępień.

Jego zdaniem szansa na zmianę nastawienia RPP co do polityki pieniężnej jest minimalna, jeśli nie zerowa, a rynki finansowe znajdują się wciąż w trybie risk-off.

"W scenariuszu bazowym zakładam, że EUR/PLN może podążyć w kierunku 4,3050, przy założeniu, że nie dojdzie do dalszego, istotnego pogorszenia nastrojów wśród inwestorów" - dodał ekonomista.

W przypadku pary EUR/USD, jego zdaniem, większość umocnienia się dolara wobec euro (spadek z ok. 1,12 do poniżej 1,10) już się dokonała, choć nie można wykluczyć testu poziomu w okolicach 1,0960.

RYNEK DŁUGU

Podczas piątkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do spadków rentowności na całej długości krzywej - najsilniejsze miały miejsce na długim końcu krzywej.

"Sądzę, że na krótkim końcu krzywej dojdzie do stabilizacji notowań i rentowność utrzyma poziom w okolicach 1,50 proc. Jednocześnie widzę pewien potencjał do spadków dochodowości na długim końcu - do ok. 2,10 proc." - powiedział analityk BNP Paribas.

W piątek Ministerstwo Finansów podało, że nie planuje w lutym przeprowadzać przetargów sprzedaży obligacji - w nadchodzącym miesiącu MF planuje dwa przetargi zamiany: 6 i 20 lutego.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,549 proc., a niemieckich -0,400 proc.