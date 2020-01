DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może minimalnie spaść, a rentowności polskich SPW mogą zwyżkować

Kurs EUR/PLN w krótkim terminie może pójść w kierunku 4,23, lecz w nieco dłuższej perspektywie ustanowi lokalne dno bliżej 4,24 - oceniają analitycy. Ich zdaniem, na rynku długu skarbowego rentowności będą rosnąć na całej długości krzywej, która nieco się wypłaszczy – w segmencie długu 2-letnie dochodowości podążą w kierunku 1,70 proc.

"Podpisanie porozumienia handlowego pierwszej fazy pomiędzy USA a Chinami za nami, w związku z tym, rynki powinny obecnie największą uwagę przywiązywać do kwestii związanych ze wzrostem gospodarczym" - powiedział PAP Biznes strateg rynku walutowego PKO BP Jarosław Kosaty.

We wtorek na rynku krajowym ukazały się dane GUS na temat produkcji budowlano-montażowej i wynagrodzeń.

Produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2019 r. spadła o 3,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 23,7 proc. - analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej w grudniu rdr o 0,7 proc., a mdm wzrostu o 29,0 proc.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 roku wzrosło o 6,2 proc. rdr - konsensus PAP zakładał wzrost o 6,1 proc.

W ocenie ekonomisty PKO BP odczyty nie miały większego wpływu na notowania eurozłotego.

"Sądzę, że w krótkim terminie złoty może jeszcze minimalnie się umocnić i podążyć w kierunku 4,23 wobec euro. Niemniej, w nieco dłuższej perspektywie - kilku tygodni - spodziewałbym się ukształtowania lokalnego dna notowań pary, która powinna oscylować w przedziale plus-minus 4,24, a dokładniej 4,2300-4,2450" - dodał Jarosław Kosaty.

W przypadku EUR/USD, w ocenie eksperta, w najbliższym czasie jej kwotowanie będzie rosło.

"Uważam, że czeka nas teraz powolny wzrost kursu eurodolara. W naszej prognozie zakładamy, iż EUR/USD na koniec stycznia wyniesie 1,1150, a na koniec lutego ok. 1,1250" - przewiduje analityk PKO BP.

We wtorek Instytut ZEW podał, że zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w styczniu poprawiło się mocniej niż prognozowano - indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wyniósł 26,7 pkt. wobec 10,7 pkt. miesiąc wcześniej, a konsensus zakładał 15,0 pkt.

W odpowiedzi na odczyt ZEW dolar tracił wobec euro - od godz. 11.00, kiedy rynek poznał wartość indeksu, do godz. 14.30 EUR/USD wzrósł z 1,1085 do 1,1115.

RYNEK DŁUGU

Podczas wtorkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego dominowały nieznaczne spadki rentowności - dotknęły one środka i długiego końca krzywej, na krótkim końcu odnotowano minimalne wzrosty.

"Sądzę, że powoli zbliżamy się fazy stabilizacji po ostatnich silnych zwyżkach dochodowości na całej krzywej. Rynkowi ciążą przede wszystkim obawy inflacyjne i zbliżająca się piątkowa sprzedaż papierów skarbowych przez Ministerstwo Finansów, która według nas będzie najwyższa wartościowo od lipca zeszłego roku" - powiedział PAP Biznes strateg rynku stopy procentowej PKO BP Mirosław Budzicki.

W jego opinii, kluczowy dla wielu inwestorów będzie jednak odczyt inflacji za styczeń 2020, który nastąpi 14 lutego.

"Spodziewam się, że krzywa powinna się nieco wypłaszczać. Rentowności w segmencie dwuletnim podążą w kierunku 1,70 proc., a dziesięciolatki będą wyceniane przy poziomach 2,35-2,40 proc." - ocenił Mirosław Budzicki.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,787 proc., a niemieckich -0,229 proc.