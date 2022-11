DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może odbić do okolic 4,75; rentowności SPW mogły już zanotować szczyt

Przekaz ze strony Fed może umocnić dolara i pośrednio wpłynąć na odreagowanie EUR/PLN w kierunku 4,75 w horyzoncie najbliższych tygodni - powiedział PAP Biznes ekonomista ds. rynków finansowych Santander Bank Polska, Jarosław Kosaty. Zdaniem ekonomisty, rentowności krajowych obligacji mogły już zanotować szczyt, a rok 2023 może przynieść rozwijanie trendu umacniania SPW.

"Złoty od kilku tygodni jest na fali wzrostowej, a wpływ na to miała głównie poprawa nastrojów na rynkach globalnych. Ta poprawa nastrojów wiązana jest z sugestiami dotyczącymi możliwego spowolnienia cyklu podwyżek stóp na rynkach bazowych, choć nie zostało to w wyraźny sposób wyartykułowane" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Bank Polska Jarosław Kosaty.

Zdaniem ekonomisty, odczyty inflacyjne zarówno z USA, Europy jak i z Polski nie wskazują jednak, aby presja inflacyjna się zmniejszała.

"Wobec tego wydaje się, że o ile na przełomie roku banki centralne zaczną śmielej łagodzić swoją retorykę dotyczącą zacieśniania polityki monetarnej, to na dzisiaj takie oczekiwania są nieco przedwczesne" - dodał.

"W tym świetle uważam, że dzisiejsze posiedzenie Fed (decyzja o 19.00 czasu polskiego - PAP) powinno podtrzymać dotychczasowe nastawienie, a perspektywa kolejnych ruchów zostanie uwarunkowana spadkami realnych odczytów inflacyjnych. Tym samym spodziewam się, że Fed będzie mniej gołębi niż oczekuje tego rynek, a to powinno doprowadzić do umocnienia USD, co pociągnie za sobą odreagowanie EUR/PLN w górę powyżej poziomu 4,75. To scenariusz na najbliższe tygodnie" - powiedział Kosaty.

Jak wskazał ekspert, w dłuższej perspektywie zachowanie PLN będzie zależne od polityki głównych banków centralnych, ale również od retoryki i działań RPP.

"Jeśli RPP utrzyma dotychczasowy przekaz będzie to mieć negatywny wpływ na złotego. O tym jednak przekonamy się w przyszłym tygodniu. (najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się 9 listopada br. - PAP)" - dodał.

O godzinie 16.03 kurs EUR/PLN spada o 0,06 proc. do 4,7009, a USD/PLN notowany jest w okolicach wtorkowego zamknięcia na 4,7621. Na rynkach bazowych kurs pary EUR/USD spada o 0,05 proc. do 0,9871.

RYNEK DŁUGU

"Od kilku dni na krajowym długu oraz na rynkach bazowych mają miejsce wzrosty rentowności, co ma związek z odczytami inflacyjnymi z ostatnich dni, które pokazały, że presja na wzrost cen utrzymuje się. Co do zasady jednak ustanowiony ok. 2 tygodnie temu szczyt rentowności powyżej 9 proc. dla SPW, nawet w obliczu możliwych dalszych podwyżek stóp procentowych w Polsce, będzie moim zdaniem trudny do przebicia" - powiedział ekonomista Santander Bank Polska.

Zdaniem ekonomisty, szczyt ten może się utrzymać nawet w obliczu wzrostów rentowności na rynkach bazowych.

"W krótkim terminie jest moim zdaniem jakiś niewielki potencjał do wzrostu rentowności SPW. W perspektywie kolejnych miesięcy jednak rentowności krajowego długu powinny moim zdaniem szukać niższych poziomów" - wskazał ekonomista Santander Bank Polska.

Jak ocenia Kosaty, rok 2023 może przynieść rozwinięcie się trendu umacniania SPW.

"Jeśli na zbliżającym się posiedzeniu RPP podtrzyma retorykę o zbliżającym się końcu cyklu podwyżek stóp lub wskaże niewielki potencjał do ich dalszego wzrostu, to w takim otoczeniu, w perspektywie kolejnych miesięcy krajowe rentowności będą niżej i powoli będziemy przechodzili w trend umacniania krajowego długu, który może się przeciągnąć na cały przyszły rok" - powiedział ekspert Santander Bank Polska.

W środę dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 2,6 pb. do 4,026 proc., a niemieckich idą w dół o 1,4 pb. do 2,1105 proc.

środa środa poniedziałek 16.07 9.10 14.52 EUR/PLN 4,7013 4,7095 4,7082 USD/PLN 4,7620 4,7633 4,7580 CHF/PLN 4,7708 4,7687 4,7478 EUR/USD 0,9873 0,9887 0,9895 PS1024 8,550 8,570 8,530 DS0727 8,50 8,56 8,48 DS0432 8,25 8,35 8,27

