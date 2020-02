DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może pójść lekko w górę; rentowności polskich 10-letnich SPW nieco spadną

Kurs EUR/PLN może poruszać się w przedziale 4,26-4,27 w najbliższym czasie – uważają ekonomiści. Ich zdaniem na rynku polskiego długu skarbowego dochodowość 10-letnich SPW może zniżkować o 2-3 pb.

"Sądzę, że w najbliższych dniach poziomem równowagi jest przedział 4,26-4,27 dla eurozłotego" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista TMS Brokers Konrad Białas.

W jego ocenie, istotniejszy wpływ na cenę będą mieć czynniki zewnętrzne niż krajowe.

"W zeszłym tygodniu po odczytach PKB i inflacji kurs eurozłotego niemal nie zmienił się, dlatego inwestorzy będą zwracać przede wszystkim uwagę na odczyty zagraniczne. Do piątku kurs powinien być dość stabilny, w piątek zmienności mogą dostarczyć najświeższe odczyty PMI ze strefy euro, w tym gospodarki niemieckiej" - wyjaśnił ekspert.

W przypadku głównej pary światowej liczyć się również będą wskaźniki PMI.

"Od dwóch tygodni jest widoczna słabość euro wobec dolara. Wśród inwestorów zdają się rosnąć oczekiwania, że wzrost aktywności gospodarczej w UE nie będzie tak wysoki, jak jeszcze miesiąc temu rynek zakładał - m.in. za sprawą negatywnego wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa na gospodarkę unijną" - zaznaczył Konrad Białas.

W takim scenariuszu, w jego ocenie, nie należy spodziewać się umocnienia euro.

"Jeżeli PMI będą zbieżne z oczekiwaniami, to utrzymamy poziomy zbliżone do obecnych na eurodolarze. Jeżeli okazałyby się kiepskie, to EUR/USD może spaść nawet poniżej poziomu 1,08" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Podczas poniedziałkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego dominował zróżnicowany obraz - spadkom na krótkim końcu towarzyszyły wzrosty na środku i długim końcu.

"Negatywny wpływ koronawirusa może przełożyć się na oczekiwania inwestorów co do łagodzenia polityki pieniężnej przez banki centralne. Spodziewam się, że w najbliższym czasie możliwy jest spadek rentowności 10-letnich SPW o jakieś 2-3 pb" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista TMS Brokers Konrad Białas.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,588 proc. (+2,9 pb), a niemieckich -0,400 proc. (+0,2 pb).