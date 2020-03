DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może pójść w dół, a rentowności 10-letnich SPW ustalać nowe minima

Kurs EUR/PLN może podążyć w kierunku poniżej 4,28, ponieważ złotemu sprzyja poprawa sentymentu wobec rynków wschodzących oraz jednoznaczne stanowisko RPP co do poziomu stóp – uważają ekonomiści. Ich zdaniem, dochodowość polskich 10-letnich SPW może wciąż spadać m.in. w obliczu dobrych nastrojów na rynku długu skarbowego na całym świecie – uważają ekonomiści.

"EUR/PLN spadł w ostatnim czasie z ok. 4,33 do poniżej 4,30. Może to być efektem trochę mocniejszego juana chińskiego wobec dolara i związanej z tym poprawy nastrojów dla walut rynków wschodzących" - powiedział PAP Biznes strateg rynku walutowego PKO BP Jarosław Kosaty.

Według niego, czynnikiem wspierającym złotego może być również stanowisko RPP, zaprezentowane w środę, że stopy procentowe pozostaną na obecnych poziomach.

"Uważam, że na takim korzystnym otoczeniu złoty może skorzystać, dlatego spodziewam się jego umocnienia, a kurs EUR/PLN w przyszłym tygodniu spadnie poniżej 4,28" - dodał.

"Jesteśmy po silnym ruchu w górę w ostatnim czasie - do czasu nadchodzącego regularnego posiedzenia Fed, 17-18 marca, sądzę, że kurs pary będzie poruszać się w przedziale 1,12-1,13" - wskazał ekspert PKO BP.

W jego ocenie, zachowanie się EUR/USD było wypadkową bilansu kilku czynników.

"Po obniżce stóp o 50 pb przez Fed 3 marca, na rynku pojawiły się wypowiedzi kilku członków gremium, że nie spodziewają się oni na posiedzeniu Fed 17-18 marca kolejnych cięć. Wczoraj inwestorzy poznali wypowiedź szefa nowojorskiego Fed Johna Williamsa, który nie był już taki pewien, iż rzeczywiście nie dojdzie do kolejnej obniżki" - powiedział Jarosław Kosaty, i ocenił wypowiedź Williamsa jako niewspierającą dolara.

Z kolei za czynnik wspierający euro uznał odczyt dotyczący zamówień w przemyśle w Niemczech, który okazał się lepszy od konsensusu.

Niemiecki urząd statystyczny podał, że zamówienia w przemyśle wzrosły w styczniu o 5,5 proc. mdm, choć powszechnie oczekiwano wzrostu o 1,3 proc. mdm. W ujęciu rdr zamówienia spadły o 1,4 proc., a analitycy spodziewali się spadku o 5,2 proc.

RYNEK DŁUGU

Podczas piątkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do spadków rentowności na całej długości krzywej. Silna zniżka (-6,0 pb) miała miejsce w segmencie długu 10-letniego, który ustanowił historyczne minimum.

"Stan, w jakim znajduje się rynek powoduje, że trudno wskazać, jak daleko się jeszcze posunie. Niektórzy inwestorzy mogą oczekiwać odreagowania spadków rentowności, lecz w krótkim terminie nie spodziewałbym się tego" - powiedział PAP Biznes strateg rynku stopy procentowej PKO BP Mirosław Budzicki.

"Bilans ryzyk sugeruje możliwość pogłębienia się spadków, zwłaszcza na długim końcu krzywej, a na krótkim końcu niektórzy inwestorzy mogą uznać, że dwulatki będą odbijały w górę, w kierunku stopy referencyjnej (1,50 proc. - PAP)" - dodał.

Zdaniem Budzickiego, oczekiwania inwestorów co do ewentualnych obniżek stóp procentowych w Polsce są nadmierne.

"Prezes Glapiński wyraźnie powiedział, że nie będzie zmiany stóp. Koronawirus nie wydaje się mieć jakiegoś krytycznego znaczenia dla Rady, bo może ona oceniać, że jego wpływ - na bazie obecnie posiadanych danych - będzie mieć nieznaczny wpływ na gospodarkę" - zaznaczył ekonomista banku.

Na rynkach bazowych silne spadki rentowności. Do najmocniejszych doszło w Stanach Zjednoczonych, gdzie dochodowość papierów dziesięcioletnich zniżkowała, w porównaniu z czwartkowym zamknięciem o przeszło 15 pb do 0,773 proc., ustanawiając minimum historyczne. Rentowność niemieckich bundów wyniosła -0,706 proc. (-3 pb).

"Oczekiwania na obniżki stóp procentowych wspierają spadki rentowności na rynkach bazowych, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Dzień po dniu mieliśmy silną zniżkę dochodowości papierów skarbowych na tamtejszym rynku" - powiedział PAP Biznes Mirosław Budzicki.

W jego ocenie, do działań w zakresie polityki pieniężnej, może zostać wdrożona stymulacja fiskalna na szczeblu organizacji ponadnarodowych lub rządowych.

"G7 zapowiedziało skoordynowaną akcją fiskalną, choć komunikat po jej spotkaniu wydaje się lakoniczny. Dopiero po tej deklaracji Fed i Bank Kanady zdecydowały się na obniżki, a prezes Powell ujawnił, że pozostaje w kontakcie z prezesami innych banków centralnych na świecie" - zauważył Mirosław Budzicki.

W jego opinii, można spodziewać się intensyfikacji stymulacji fiskalnej, co m.in. zapowiedziały władze włoskie i francuskie, a podobną deklarację programu, skierowanego do przedsiębiorstw, ogłosił również EBC. Zwrócił też uwagę, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania unijnych szefów resortów finansów, którzy będą debatować nad pakietem fiskalnym.