DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może pójść w górę, a rentowności 10-letnich SPW zwyżkować

Złoty osłabi się wobec euro i kurs EUR/PLN podąży w krótkim terminie w kierunku 4,48 – uważają ekonomiści. Na rynku polskiego długu skarbowego dochodowość 10-letnich SPW może pójść w górę, ale na krótkim końcu pozostanie na obecnym poziomie.

"Sądzę, że EUR/PLN podąży w najbliższym czasie w kierunku 4,48, może nawet lekko powyżej. W nieco dłuższej perspektywie - miesiąca - oczekuję nawet testu poziomu 4,50" - powiedział PAP Biznes strateg rynku walutowego PKO BP Jarosław Kosaty.

W jego ocenie duża zmienność pary, która jest widoczna w ostatnich tygodniach, utrzyma się.

"Wzrostowi EUR/PLN może sprzyjać to, że inwestorzy wciąż pamiętają o wtorkowej ocenie banku centralnego na temat niedostosowania złotego. Lokalne dane makro i słabszy sentyment globalny co do perspektyw ożywienia gospodarczego nie są tak obiecujące, żeby wspierać naszą walutę" - uważa Jarosław Kosaty.

W piątek GUS opublikował o godz. 10.00 dane na temat majowej produkcji przemysłowej, której odczyt okazał się nieznacznie lepszy od konsensusu PAP Biznes.

Produkcja przemysłowa spadła o 17,0 proc. rdr wobec konsensusu, zakładającego spadek 18,0 proc. rdr. W reakcji na odczyt EUR/PLN nieznacznie się zmienił (wzrost o ok. 0,5 grosza).

W przypadku pary EUR/USD, zdaniem stratega walutowego PKO BP, można spodziewać się spadku kursu poniżej 1,11 w najbliższych dniach i tygodniach.

RYNEK DŁUGU

Podczas piątkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego panował zróżnicowany obraz. Minimalnemu wzrostowi na krótkim końcu krzywej towarzyszyły spadki na pozostałych tenorach - najbardziej zniżkowała dochodowość na środku krzywej.

"Uważam, że najbliższym czasie dochodowość na krótkim końcu polskich SPW utrzyma poziomy zbliżone do obecnych. Spodziewam się słabego odczytu sprzedaży detalicznej, który zostanie opublikowany w poniedziałek - to wzmacnia oczekiwania co do stabilizacji rentowności na krótkim końcu" - powiedział PAP Biznes strateg rynku stopy procentowej PKO BP Mirosław Budzicki.

"Rentowności na długim końcu mogą zwyżkować, co najmniej do 1,45 proc., być może nawet w okolice 1,50 proc." - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,720 proc. (+2,6 pb), a niemieckich -0,412 proc. (-0,5 pb).