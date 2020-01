DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może pójść w górę, a rentowności polskich SPW będą stabilne

Kurs EUR/PLN może przetestować poziom 4,29 lub nawet nieco wyżej w krótkim terminie – uważają ekonomiści. Ich zdaniem na rynku polskiego długu skarbowego rentowności utrzymają obecne poziomy i będą zachowywać się gorzej niż obligacje rynków bazowych.

"Dzisiaj złoty przesunął się wobec euro podczas sesji poniżej 4,27, co może być spowodowane względami technicznymi. Wczoraj kurs pary wyskoczył powyżej górnego ograniczenia wstęgi Bollingera, a dzisiaj rynek koryguje ten ruch" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Jego zdaniem w najbliższym czasie należy spodziewać się podwyższonych poziomów eurozłotego.

"Sądzę, że para może przetestować poziom 4,29, a nawet nieco go przewyższyć, ale to prawdopodobnie wszystko, czego można oczekiwać w odniesieniu do osłabienia się złotego w krótkim terminie" - wyjaśnił ekspert banku.

We wtorek NBP opublikował styczniową edycję szybkiego monitoringu w sektorze przedsiębiorstw - z opracowania wynika, że należy liczyć się z wyraźnym pogorszeniem kondycji przedsiębiorstw w 2020 roku, a 40 proc. badanych firm wskazało na negatywne oddziaływanie podwyżki płacy minimalnej na ich kondycję (56 proc. firm zadeklarowało, że wpływ podwyżki płacy minimalnej na ich kondycję będzie pomijalny).

"Jeżeli nie pojawi się nic nadzwyczajnego, to zakładałbym lekkie umocnienie się dolara wobec euro - w kierunku 1,09. Kurs pary oscyluje obecnie wobec istotnego wsparcia w okolicach 1,10" - wskazał ekonomista.

RYNEK DŁUGU

Podczas wtorkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego miały miejsce lekkie wzrosty rentowności na całej długości krzywej.

"Oczekuję stabilizacji rentowności polskiego długu skarbowego na obecnych poziomach, przy czym powinny one sobie radzić nieco gorzej niż ich odpowiedniki z rynków bazowych, na co pewien wpływ może mieć zapowiedziana przez resort finansów na pierwszy kwartał tego roku kulminacja emisji na rynku pierwotnym" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

W jego ocenie w takim otoczeniu można oczekiwać poszerzenia - o 5-7 pb - spreadu polskich dziesięciolatek wobec niemieckich bundów.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,623 proc., a niemieckich -0,379 proc.