DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może pójść w górę, a rentowności polskich SPW nieco zniżkować

Kurs EUR/PLN może podążyć w kierunku 4,30 w najbliższym czasie, o ile pokona opór w okolicach 4,2750 – uważają ekonomiści. Ich zdaniem na rynku polskiego długu skarbowego dochodowość obligacji może pójść w dół - w kierunku 2,10 proc. dla 10-letnich SPW.

"Od dwóch dni złoty się dość wyraźnie osłabia. Zbliżamy się do lokalnego oporu technicznego w okolicach 4,2750 - jeżeli zostanie on pokonany, to eurozłoty może powędrować w kierunku 4,30" - powiedział PAP Biznes ekonomista PKO BP Mirosław Budzicki.

W jego ocenie, w krótkim terminie wpływ na kurs pary może mieć czwartkowy odczyt produkcji przemysłowej.

GUS poda o godz. 10.00 najnowsze dane za styczeń na temat dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu oraz wskaźnik cen produkcji PPI.

GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 roku wyniosło 5.282,80 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. - zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 1,1 proc.

Kurs eurozłotego nie odnotował istotnej reakcji na te odczyty.

W przypadku głównej pary światowej - EUR/USD - w ocenie eksperta PKO BP - można spodziewać się dalszego umacniania się dolara wobec euro do ok. 1,0750, czemu sprzyjać może m.in. napływ kapitału do aktywów, cieszących się renomą bezpiecznych przystani, w związku z utrzymującą się niepewnością inwestorów co do wpływu epidemii koronawirusa na sferę realną.

RYNEK DŁUGU

Podczas środowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do spadków rentowności.

"Być może polski rynek długu skarbowego będzie zachowywał się lepiej niż rynki bazowe. Spodziewam się, że dochodowość na krótkim końcu krzywej podąży w kierunku 1,50 proc., zaś na długim końcu możemy zobaczyć 2,10 proc." - powiedział PAP Biznes ekonomista PKO BP Mirosław Budzicki.

Ministerstwo Finansów na przetargu zamiany 20 lutego sprzeda papiery OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129, WS0447, a odkupi PS0420, OK0720, DS1020 i WZ0121.

"Na jutrzejszej aukcji inwestorzy mogą zgłosić solidny popyt na papiery skarbowe - szacuję, że może wynieść ok. 5 mld zł" - ocenił Mirosław Budzicki.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,578 proc., a niemieckich -0,406 proc.