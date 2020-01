DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może pójść w górę, a rentowności polskich SPW utrzymają obecne poziomy

Kurs EUR/PLN może pójść w kierunku 4,30 – uważają ekonomiści. Ich zdaniem na rynku polskiego długu skarbowego rentowności będą stabilizować się w krótkim terminie, lecz w perspektywie kilku tygodni mogą wzrosnąć do 2,40-2,50 proc.

"Sytuacja wydaje się dość dynamiczna ze względu na nerwowość, panującą na rynkach finansowych (złoty spadł o 2 grosze wobec euro w porównaniu z piątkowym zamknięciem - PAP). To, co widzimy, to korekta super optymistycznych nastrojów z pierwszej połowy stycznia, a do wzrostu awersji do ryzyka mogły się przyczynić doniesienia na temat koronawirusa" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

"W obliczu tego spodziewam się, że eurozłoty może podążyć w kierunku 4,30" - dodał.

Rynki obawiają się ekonomicznych i społecznych skutków epidemii koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Chinach, przy rosnącej liczbie przypadków stwierdzonych poza granicami Państwa Środka. Liczba śmiertelnych ofiar wirusa wynosi już ponad 80, a osób zarażonych wzrosła do ponad 2,7 tys.

W poniedziałek na rynku krajowym zostały opublikowane dane z rynku pracy za grudzień 2019 - GUS podał, że stopa bezrobocia wyniosła 5,2 proc. wobec 5,1 proc. w listopadzie - odczyt okazał się zgodny z konsensusem, gdyż analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 5,2 proc.

"Ten odczyt nie miał większego wpływu na notowania eurozłotego, inwestorzy czekają na najnowszy odczyt inflacyjny za styczeń" - wyjaśnił ekspert XTB.

W przypadku EUR/USD kurs pary, zdaniem ekonomisty, będzie oscylować w okolicach 1,10.

"Mam wrażenie, że ostatnio dolar trochę za bardzo zyskał wobec euro. Patrząc na zeszłotygodniowe odczyty z eurolandu - w tym wskaźniki PMI - można zastanowić się, czy siła dolara jest uzasadniona" - zaznaczył Przemysław Kwiecień.

RYNEK DŁUGU

Podczas poniedziałkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego panowały spadki rentowności - najsilniejsze (w porównaniu z piątkowym zamknięciem) na środku i końcu krzywej.

"Dzisiaj pomaga polskim obligacjom skarbowym sytuacja na rynkach bazowych, gdzie rentowności zniżkują. Sądzę, że w najbliższym czasie utrzymamy obecne poziomy, zarówno na krótkim, jak i długim końcu" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

W dłuższej - parotygodniowej - perspektywie dla rynku długu skarbowego istotny, w jego opinii, będzie odczyt styczniowej inflacji.

"Jeżeli odczyt okaże się powyżej 4 proc., to może wystraszyć część inwestorów zagranicznych i wówczas dochodowość dziesięciolatek mogłaby powędrować w kierunku przedziału 2,40-2,50 proc." - dodał specjalista XTB.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,606 proc., a niemieckich -0,383 proc.