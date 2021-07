DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może rosnąć; na rynku długu umocnienie

Kurs EUR/PLN w perspektywie tygodnia może sięgnąć poziomu 4,60 w związku z narastającymi obawami o IV falę pandemii koronawirusa - ocenił w rozmowie z PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego, Piotr Popławski. Jego zdaniem, na rynku długu nastąpi spadek rentowności SPW.

"Na rynkach utrzymują się obecnie gorsze nastroje, stąd możemy obserwować dalszy wzrost kursu EUR/PLN. Obecnie kurs EUR/PLN znajduje się w okolicy 4,55 i w perspektywie tygodnia może sięgnąć 4,60. Rynek przez dłuższy czas ignorował ryzyko IV fali pandemii i stąd też obecna reakcja w związku z nasileniem się obaw jest wyraźna" - powiedział Piotr Popławski.

"Obecna sytuacja oddziałuje na złotego dwoma kanałami. Po pierwsze, zniechęca inwestorów do ryzyka, po drugie, będzie to gasić oczekiwania na zmiany stóp procentowych przez RPP w Polsce" - dodał.

Piotr Popławski wskazał jednak, że kolejna fala pandemii powinna mieć ograniczony wpływ na polską gospodarkę.

"W naszej opinii, ewentualna IV fala pandemii nie powinna mocno dotknąć polskiej gospodarki ze względu na duża liczbę wykonanych szczepień i strukturę gospodarki mniej podatną na zaburzenia. To znaczy mamy mniejszy udział motoryzacji i mniejszy udział przemysłu wysokich technologii, dlatego nie grożą nam zaburzenia produkcji związane z brakiem dostaw komponentów z Azji" - powiedział.

W czwartek odbyło się posiedzenie RPP. Rada utrzymała obecny poziom stóp procentowych (rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych) na poziomie 0,10 proc. Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów ankietowanych przez PAP Biznes.

Komunikat po posiedzeniu zostanie opublikowany o godz. 18.40.

"Reakcja na efekty dzisiejszego posiedzenia RPP pewnie nie będzie wielka. Kilka instytucji, w tym my, pisało, że w projekcji pojawi się spora zmiana, ale to wciąż będzie za mało by zmusić Radę do działania" - ocenił.

W czwartek EUR/PLN kontynuował trend wzrostowy i po południu rósł o 0,4 proc. do 4,544, a USD/PLN pozostawał przez większość dnia w okolic 3,84. Kurs EUR/USD wzrósł o 0,4 proc. do 1,185.

RYNEK DŁUGU

"Chociaż złoty jest wyraźnie słabszy to będziemy pewnie obserwować umocnienie na rynku długu. Podczas gdy płynność na rynku pozostaje fatalna, to kierunek wydaje się jeden: spadek oczekiwań na podwyżki stóp w kraju połączone z umocnieniem obligacji. Ten scenariusz powinien realizować się przez najbliższy tydzień" - powiedział Piotr Popławski.

Na rynkach bazowych rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA idą w dół o 2,3 pb do 1,298 proc., a w Niemczech rosną o 0,5 pb do -0,308 proc.

czwartek czwartek 18.19 9.11 EUR/PLN 4,5463 4,5429 USD/PLN 3,8399 3,8491 CHF/PLN 4,1933 4,1651 EUR/USD 1,1839 1,1803 OK0423 0,38 0,36* DS0726 1,26 1,22 DS1030 1,65 1,62*

*dane z 08.07

