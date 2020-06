DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może spadać, a rentowności polskich 10-letnich SPW mogą istotnie zniżkować

Złoty będzie stopniowo się umacniać wobec euro i nie należy spodziewać się powrotu kursu EUR/PLN powyżej 4,50 – uważają ekonomiści. Na rynku polskiego długu skarbowego dochodowość 10-letnich SPW może pójść istotnie w dół, choć na krótkim końcu krzywej może dojść do stabilizacji.

"Rynki finansowe uznały, że najgorsze już za nami (w związku z negatywnym wpływem pandemii koronawirusa na aktywność gospodarczą - PAP), stąd wzrosło zainteresowanie aktywami uznawanymi za bardziej ryzykowne. Na tej zmianie podejścia skorzystały waluty rynków wschodzących, w tym złoty" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB, Przemysław Kwiecień.

"Drugim, choć mniej istotnym argumentem, przemawiającym za siłą złotego, jest zapowiedź unijnego funduszu odbudowy, którego Polska będzie czwartym największym beneficjentem. To powoduje, że spodziewam się stopniowego umacniania złotego wobec euro, a do tego nie należy oczekiwać powrotu EUR/PLN powyżej 4,50" - dodał.

Ekspert określił swoje oczekiwania zarówno w krótkim, jak i dłuższym terminie.

"W najbliższym czasie EUR/PLN pójdzie w kierunku 4,40. W dłuższej perspektywie, w drugiej połowie tego roku zakładałbym kontynuację trendu spadkowego i nie wykluczam, że na koniec roku zobaczymy 4,30" - prognozuje Przemysław Kwiecień.

W czwartek odbyło się posiedzenie EBC, na którym Rada Prezesów banku nie zmieniła stóp procentowych. EBC ogłosił zwiększenie zakupów aktywów w ramach programu PEPP o 600 mld euro, przynajmniej do czerwca 2021 roku.

W reakcji na decyzję banku euro umacniało się wobec dolara i złotego. Od rana do południa EUR/PLN spadł o ok. 4 grosze - z ok. 4,45 do ok. 4,41. Po decyzji EBC euro odrobiło połowę przedpołudniowej straty.

"Z mojego punktu widzenia decyzja skupowa niewiele wnosi. Rynek spodziewał się programu 500 mld EUR, a faktycznie zapowiedziano 600 mld EUR. Większe znaczenie dla pary EUR/USD ma odpływ kapitału z dolara, co w połączeniu z unijną inicjatywą funduszu odbudowy czy lokalnymi programami stymulacji fiskalnej (przykładem wczoraj ogłoszony niemiecki plan w tej kwestii), sprzyja umacnianiu się euro" - ocenił ekonomista.

"W długim terminie oczekuję marszu eurodolara w kierunku 1,15, zaś w krótkim sądzę, że potencjał umacniania się euro trochę się wyczerpał, więc przewidywałbym w tym przypadku stabilizację na poziomach zbliżonych do obecnych" - dodał.

RYNEK DŁUGU

Podczas czwartkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego widoczny był zróżnicowany obraz. Minimalny spadkom na krótkim końcu krzywej towarzyszyły wzrosty, zwłaszcza na długim końcu krzywej.

"Dochodowość dwuletniego polskiego długu skarbowego powinna być stabilna i poruszać się w okolicach 0,2 proc. Co innego w przypadku długiego końca krzywej. Wydaje się, że jest tam otoczenie bardzo sprzyjające spadkom rentowności, nawet poniżej 1 proc. Banki trzymają obligacje skarbowe ze względów podatkowych, do tego dochodzi popyt ze strony NBP" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB, Przemysław Kwiecień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,807 proc. (+4,6 pb), a niemieckich -0,326 proc. (+2,4 pb).