DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może stabilizować się, a rentowność polskich 10-letnich SPW zniżkować

EUR/PLN będzie oscylował w okolicach 4,44 w krótkim terminie – uważają ekonomiści. Na rynku polskiego długu skarbowego dochodowość 10-letnich SPW może pójść w dół w kierunku 1,30 proc., jeżeli pogorszyłyby się globalne nastroje inwestorów.

"Dzisiaj euro osłabiło się nieco wobec złotego, co moim zdaniem wiąże się z publikacją odczytów PMI powyżej konsensusu, zwłaszcza z gospodarki niemieckiej. Odczyt z Niemiec sprzyja złotemu, gdyż jest to nasz największy partner handlowy, a dobry PMI może wpływać na oczekiwania, że polscy eksporterzy mogą skorzystać z szybszego ożywienia gospodarczego u naszego sąsiada" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Sądzę, że w krótkim terminie EUR/PLN będzie stabilizować się w okolicach 4,44, choć należy pamiętać, że odczyt niemieckiego PMI jest wstępny, a jeden dobry miesiąc niekoniecznie musi oznaczać trwałą poprawę wskaźnika" - dodała.

GUS podał we wtorek dane na temat produkcji budowlano-montażowej w maju 2020 r., która spadła o 5,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,8 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał spadek produkcji budowlano-montażowej w maju rdr o 1,6 proc., a mdm wzrost o 4,6 proc. W reakcji na odczyt EUR/PLN nie zmienił się istotnie.

We wtorek Markit podał czerwcowe odczyty PMI w sektorach przemysłu i usług m.in. dla gospodarki niemieckiej. Dane okazały się lepsze od konsensusu. Przemysłowy indeks PMI Niemiec wyniósł w 44,6 pkt. wobec 36,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 42,5 pkt. Usługowy indeks PMI Niemiec wyniósł w 45,8 pkt. wobec 32,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca, zaś konsensus zakładał, że indeks wyniesie 42,3 pkt. W reakcji na publikację odczytu euro zyskało wobec dolara.

"Teraz należy poczekać na nadchodzący odczyt PMI ze Stanów Zjednoczonych, który zostanie opublikowany o godz. 15.45. Gdyby dane okazały się kiepskie, to zakładałabym umocnienie się euro, a EUR/USD może wówczas podążyć w kierunku 1,1350. W przeciwnym scenariuszu, gdyby amerykański PMI był lepszy niż rynki się spodziewają, to kurs pary mógłby pójść w kierunku 1,1300" - powiedziała Kurtek.

RYNEK DŁUGU

Podczas wtorkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do wzrostów rentowności. Najbardziej zmieniła się dochodowość na środku i długim końcu krzywej.

"Rentowności rosły dzisiaj na głównych światowych rynkach - na przykład w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Polski rynek najwyraźniej wpisał się w ten trend, przy czym niewielki ruch miał miejsce na krótkim końcu krzywej, gdyż jest on mniej wrażliwy na dane makro, zaś bardziej wrażliwy na oczekiwania co do poziomu stóp procentowych" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Jeżeli dobre nastroje, jakie dziś obserwujemy, utrzymają się, to dochodowość na krótkim końcu utrzyma poziomy zbliżone do notowanych (ok. 0,15 proc.). Ewentualne pogorszenie sentymentu inwestorów nie doprowadzi raczej do zmian na krótkim końcu, miałoby wpływ na spadek dochodowości na długim końcu (w kierunku 1,30 proc.)" - dodała.

Ministerstwo Finansów podało, że na przetargu zamiany 25 czerwca sprzeda papiery OK0722, PS0425, WZ0525, WZ1129, DS1030 i WS0447, a odkupi DS1020, WZ0121, PS0421 i OK0521.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,722 proc. (+1,8 pb), a niemieckich -0,414 proc. (+2,5 pb).