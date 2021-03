DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może testować 4,56; rentowności SPW w górę

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN może rosnąć i testować styczniowe maksima, czyli okolice 4,56 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista Santander BP Marcin Sulewski. Choć w najbliższych dniach może wystąpić korekta na rentownościach SPW, to w średnim terminie nadal spodziewane są wzrosty.

"Po południu doszło do skokowego osłabienia. Zbiegło się ono w czasie z wypowiedzią ministra finansów, że wsparcia dla banków w procesie przewalutowania hipotek walutowych nie będzie. Złotemu nie sprzyjał także mocniejszy dolar i spadki na giełdach. W efekcie EUR/PLN na chwilę znalazł się powyżej 4,55. W zasięgu ręki jest zatem styczniowe maksimum w okolicy 4,56, które jest najbliższym oporem. Spodziewam się, że w najbliższym czasie będziemy go testować" - powiedział Marcin Sulewski.

Minister finansów Tadeusz Kościński w wywiadzie dla agencji Bloomberg powiedział, że resort finansów uważa, iż sektor bankowy nie wymaga dalszej pomocy.

We środę kurs EUR/PLN wzrósł o około 1 proc. do ok. 4,5450, a USD/PLN do 3,77. EUR/USD notowany był po 1,2060.

RYNEK DŁUGU

"Doszło do osłabienia krajowych obligacji, przez co rentowności na długim końcu wzrosły o ok. 7 pb. Polski dług podąża za rynkami bazowymi, gdzie widać było osłabienie w podobnej skali. W szerszym kontekście rentowność 10-letnich SPW utrzymuje się na podwyższonym poziome, notowanym ostatnio w kwietniu 2020 r." - powiedział Marcin Sulewski.

"Widać, że w ostatnich dniach dynamika zmian na rynku obligacji trochę osłabła. Impet wzrostowy rentowności na dane o inflacji w krajach rozwiniętych osłabł, jednak nawet jeśli dojdzie do spadków dochodowości, prawdopodobnie będzie to tylko korekta w trendzie wzrostowym" - ocenił.

Sulewski spodziewa się, że w średnim terminie wyceny obligacji mogą nadal spadać, jednak kolejne wzrosty rentowności mogą przebiegać wolniej niż to miało miejsce pod koniec lutego.

"W Polsce mamy dodatkowy czynnik ryzyka w postaci kredytów frankowych. Jeśli nawet na rynkach bazowych dojdzie do odreagowania ostatnich wzrostów, to u nas będzie to przebiegało wolniej, przez co spread wobec treasuries i bunda mógłby się powiększyć" - dodał.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 3 marca utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej.

Sulewski ocenił, że decyzja Rady i komunikat po posiedzeniu nie miały wpływu na rynek, zwrócił jednak uwagę, że podniesione zostały projekcje PKB i inflacji, co nie jest raczej przesłanką do obniżek stóp procentowych.

Inflacja w Polsce z 50-proc. prawdopodobieństwem w 2021 r. ukształtuje się w przedziale 2,7-3,6 proc., w 2022 r. w przedziale 2,0-3,6 proc., a w 2023 r. w przedziale 2,2-4,2 proc. - wynika z najnowszej projekcji Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.

Według DAE, dynamika PKB Polski z 50-proc. prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale 2,6-5,3 proc. w 2021 r., 4,0-6,9 proc. w 2022 r. oraz 4,0-6,8 proc. w 2023 r.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 1,489 proc. (+7,4 pb), a niemieckich -0,292 proc. (+5,6 pb).