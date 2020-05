DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może wzrosnąć, a rentowności polskich 10-letnich SPW są bliskie dołka

Złoty może osłabić się wobec euro na fali dalszej eskalacji napięć amerykańsko-chińskich – uważają ekonomiści. Na rynku krajowego długu skarbowego rentowności w segmencie 10-letnim są bliskie ukształtowania dna i nie mają znaczącego potencjału do kontynuacji spadków.

"Uwaga inwestorów koncentruje się na napięciach geopolitycznych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Jeśli od słów doszłoby do czynów w wymiarze ekonomicznym, to miałoby to negatywny wpływ na waluty rynków wschodzących, w tym złotego" - powiedział PAP Biznes analityk BNP Paribas Bank Polska Wojciech Stępień.

Jego zdaniem w takiej sytuacji EUR/PLN poszedłby w górę w kierunku 4,60, a nawet wyżej.

GUS podał w szacunku flash, że polski PKB w I kwartale 2020 roku wzrósł o 1,9 proc. rdr wobec wzrostu na poziomie 3,2 proc. rdr w IV kw. 2019 r.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w I kwartale 2020 r. wzrost gospodarczy wyniósł 1,4 proc. rdr.

"Odczyt PKB był zgodny z naszymi oczekiwaniami. W reakcji na niego złoty krótkotrwale umacniał się w wobec euro, ale później zaczęły się liczyć inne czynniki i kurs pary skorygował ten ruch" - ocenił ekspert.

W przypadku pary EUR/USD, zdaniem analityka BNP Paribas, należy spodziewać się stabilizacji w przedziale 1,0780-1,0900 w scenariuszu uspokojenia napięć amerykańsko-chińskich.

"Gdyby jednak zwyciężył konfrontacyjny scenariusz i doszłoby do eskalacji pomiędzy obydwoma państwami, to wówczas spodziewałbym się, że EUR/USD pójdzie w kierunku 1,0780" - powiedział Stępień.

RYNEK DŁUGU

Podczas piątkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego panował zróżnicowany obraz. Wzrostowi dochodowości na długim końcu krzywej towarzyszyły spadki na krótkim końcu i środku.

"Rentowność długu dziesięcioletniego zeszła do rekordowo niskich poziomów w okolicach 1,30 proc. Można wprawdzie zakładać, że mogłaby ona jeszcze nieco spaść, do ok. 1,25 proc., ale wtedy spodziewałbym się ukształtowania dołka i odbicia w górę" - powiedział PAP Biznes analityk BNP Paribas Bank Polska Wojciech Stępień.

"Sporo będzie zależeć od tego, czy RPP zdecyduje się na kolejne cięcie stóp procentowych. Nasz bazowy scenariusz przewiduje, że nie dojdzie do tego" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,604 proc. (-1,5 pb), a niemieckich -0,558 proc. (-2,1 pb).