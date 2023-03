DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może wzrosnąć powyżej 4,70; na SPW oczekiwana stabilizacja w przedziale 5,8-6 proc.

W związku z ponownymi turbulencjami w globalnym systemie bankowym oraz rosnącymi oczekiwaniami recesyjnymi, kurs EUR/PLN może kierować się powyżej 4,70 - uważa Jarosław Kosaty, z Santander Bank Polska. W jego opinii na kolejnych sesjach można oczekiwać stabilizacji krajowych rentowności w przedziale 5,8-6 proc.

"Złoty w ostatnich dniach zachowywał się bardzo stabilnie i były nawet próby jego umacniania, po tym jak Fed okazał się nieco bardziej gołębi w przekazie odnośnie tego, czego spodziewa się w kolejnych kwartałach. W związku jednak z ponownym wzrostem niepewności względem kondycji sektora bankowego w różnych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, na rynku pojawiły się ponownie negatywne nastroje. W takim otoczeniu oczekujemy, że w najbliższym czasie pojawią się sygnały spychające złotego w kierunku nieco słabszych poziomów" - powiedział PAP Biznes ekonomista ds. rynków finansowych Santander Bank Polska, Jarosław Kosaty.

Zdaniem ekonomisty będzie to związane nie tylko z obawami względem banków, ale również z rosnącymi oczekiwaniami recesyjnymi.

"Na możliwość recesji wskazał J.Powell podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Fed, sygnalizując, że kolejne tygodnie i miesiące mogą przynieść zaostrzenie warunków kredytowych. Te z kolei mogą przełożyć się na podaż kredytów i doprowadzić do szybszego spowolnienia gospodarki amerykańskiej i pośrednio również gospodarki globalnej. Zakładamy, że taka kombinacja niższych oczekiwań poziomu stóp procentowych również w Polsce oraz rosnących obaw recesyjnych może prowadzić do prób osłabiania złotego powyżej poziomu 4,70 dla EUR/PLN" - wskazał ekonomista Santander Bank Polska.

Analityk dodał jednak, że jego zdaniem, złotemu nie grozi znacząca skala osłabienia.

"Na korzyść złotego działają korzystne warunki płynnościowe, utrudniające długotrwałą spekulację przeciwko polskiej walucie, niemniej jednak widzimy niewielki potencjał do osłabienia złotego względem euro" - dodał.

O godzinie 16.09 kurs EUR/PLN rośnie o 0,1 proc. do 4,6860, a USD/PLN idzie w górę o 0,88 proc. do 4,3604. Na rynkach bazowych dolar się umacnia, a kurs EUR/USD spada o 0,78 proc. do 1,0749.

RYNEK DŁUGU

"W najbliższych dniach rynek będzie ponownie obserwował wskaźniki inflacyjne, choć wydaje się, że będą one miały mniejsze znaczenie, gdyż pod wpływem zawirowań na rynku bankowym, główne banki centralne zamierzają nieco przyhamować tempo dalszego zacieśniania polityki monetarnej. Spodziewamy się niższych odczytów inflacji zarówno z Polski, jak i z rynków głównych, jednak warto pamiętać, że ostatnie spadki krajowych rentowności były znaczące. Biorąc pod uwagę skalę tych ruchów i bezpieczeństwo krajowego sektora bankowego, który nie jest narażony na problemy banków z rynków głównych, nie widzimy potencjału do dalszego spadku rentowności SPW" - wskazał ekonomista Santander Bank Polska.

Wstępne dane o inflacji CPI z Niemiec za marzec 2023 zostaną opublikowane w czwartek, 30 marca o 14.00.

W piątek, 31 marca br. o godzinie 10.00 opublikowane zostaną wstępne dane o CPI z Polski za marzec 2023.

Również tego dnia, o 11.00 zostaną opublikowane wstępne dane o inflacji konsumenckiej HICP ze strefy euro, za marzec br.

Wskaźnik PCE z USA za luty '23 zostanie opublikowany w piątek 31 marca o 14.30 czasu polskiego.

W jego opinii krajowe rentowości w perspektywie kolejnych dni mogą oscylować w przedziale 5,8-6 proc.

"Nawet, jeśli kolejne dni przyniosą pogłębienie negatywnego sentymentu względem globalnego sektora bankowego, to naszym zdaniem krajowa krzywa nie powinna spadać poniżej 5,8 proc. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, który widzimy na kolejne dni jest oscylowanie krajowej krzywej w przedziale 5,8-6 proc. Naszym zdaniem krajowe fundamenty są relatywnie mocne, presja inflacyjna się utrzymuje, a to będzie powstrzymywało krajowy rynek przed ewentualnym podążaniem za rynkami bazowymi" - powiedział.

W piątek dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 4,3 pb. do 3,361 proc., a niemieckich idą w dół o 10,3 pb. do 2,0825 proc.

piątek piątek czwartek 16.12 09.38 16.07 EUR/PLN 4,6869 4,6926 4,6808 USD/PLN 4,3627 4,3495 4,2977 CHF/PLN 4,7470 4,7383 4,7018 EUR/USD 1,0743 1,0789 1,0891 PS0425 5,881 5,838 5,878 WS0428 5,882 5,813 5,879 DS1033 5,948 5,867 5,930

