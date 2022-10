DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może zaatakować 4,80; na SPW potencjał do spadku rentowności jest duży

Jeśli obserwowany, globalny spadek awersji do ryzyka utrzyma się, to EUR/PLN może podjąć próbę pokonania 4,80, choć o trwałe zejście poniżej tego poziomu nie będzie łatwo - ocenił w rozmowie z PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki. Na rynku krajowego długu, patrząc na fundamenty, rentowności są zbyt wysokie i tym samym potencjał do ich spadku jest spory - dodał.

"Od 6 października obserwujemy powolną aprecjację złotego, która miała miejsce nawet w okresie wzrostu awersji do ryzyka i umacniania USD. W nieco szerszym spojrzeniu jednak, w horyzoncie roku, na EUR/PLN jesteśmy na poziomach bliskich tegorocznych maksimów, a tym samym złoty pozostaje słaby" - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Ekonomista wskazał, że w poniedziałek w otoczeniu rynku dość sporo się działo, a informacje o możliwości zablokowania środków dla Polski przez KE nie znalazły przełożenia na rynku PLN czy krajowego długu.

"Informacje takie jednak na pewno nie pomagają notowaniom" - dodał.

"Dodatkowo mamy dość sporo wypowiedzi przedstawicieli RPP, które sugerują utrzymanie polityki pieniężnej bez zmian, co może lekko wzmacniać obligacje i w takim samym stopniu negatywnie wpływać na PLN" - powiedział.

Ekspert dodał, że opublikowane w poniedziałek dane o inflacji bazowej w Polsce we wrześniu br. również nie miały większego wpływu na rynek.

Narodowy Bank Polski poinformował w poniedziałek, że inflacja bazowa we wrześniu wyniosła 10,7 proc. wobec 9,9 proc. miesiąc wcześniej.

"W bieżącym tygodniu w kalendarium nie widać wydarzeń, które mogłyby mocno wpłynąć na rynek, a tym samym z takiej perspektywy można byłoby oczekiwać uspokojenia nastrojów bez większych rynkowych przesunięć" - powiedział Budzicki.

W opinii stratega PKO BP, w średnim horyzoncie ważnym czynnikiem wpływającym na rynki są obawy przed dalszymi podwyżkami stóp procentowych w USA i strefie euro, co może osłabiać zarówno PLN, jak i krajowy dług.

"Moim jednak zdaniem, rynek wycenia już bardzo agresywne wzrosty stóp procentowych i w tej sytuacji do kontynuacji dotychczasowych trendów rynkowych potrzebne byłyby nowe impulsy, których póki co nie widać" - powiedział ekonomista PKO BP.

"Dodatkowo awersja do ryzyka nie narasta, a od początku bieżącego tygodnia widać pewne odreagowanie. Tym samym obawy przed agresywną politykę Fed i EBC zaczynają opadać" - dodał.

Ekonomista, w kontekście całego rynku, zwrócił również uwagę na mające miejsce w ostatnim czasie spadki cen surowców.

"Trudno powiedzieć jak trwała jest to tendencja, jednak trendy te powinny pozytywnie wpływać na cały polski rynek" - powiedział Budzicki.

W takim otoczeniu - zdaniem stratega PKO BP - trendy globalne będą w dalszym ciągu głównym czynnikiem wpływającym na zachowanie złotego i krajowego długu.

"Jeśli obserwowany, globalny spadek awersji do ryzyka będzie kontynuowany, to EUR/PLN może próbować przełamać 4,80, choć moim zdaniem z trwałym zejściem poniżej tego poziomu może być problem" - powiedział.

O godzinie 16.05 kurs EUR/PLN spada o 0,1 proc. 4,8072, a USD/PLN zniżkuje o 0,74 proc. do 4,9115. Na rynkach bazowych kurs EUR/USD rośnie o 0,64 proc. do 0,9788.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku krajowego długu w ostatnim okresie mamy ekstremalnie wysoką zmienność, która np. na przestrzeni kilku poprzednich sesji sięgała 100 pb. Generalnie jednak dominują wzrosty rentowności, a psychologiczna bariera 8 proc. została w ostatnich dniach przekroczona właściwe na całej krzywej" - powiedział strateg PKO BP.

"Moim zdaniem patrząc na fundamenty (polskiej gospodarki - PAP) obecne rentowności wydają się zbyt wysokie i oczekiwałbym mocniejszego spadku poniżej 8 proc., choć przy tak dużej zmienności rynku na taki ruch możemy jeszcze chwilę poczekać. Wydaje się, że w takim otoczeniu potencjał do spadku rentowności jest spory" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 5 pb. do 3,955 proc., a niemieckich idą w dół o 11,8 pb. do 2,2375 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 16.09 9.32 16.07 EUR/PLN 4,8041 4,8317 4,8201 USD/PLN 4,9067 4,9583 4,9549 CHF/PLN 4,9241 4,9519 4,9339 EUR/USD 0,9791 0,9745 0,9728 PS1024 8,267 8,005 8,013 DS0727 8,11 7,92 7,91 DS0432 7,87 7,70 7,69

