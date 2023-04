DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może zmierzać do 4,56-4,58; rentowności SPW mogą wrócić do okolic 6 proc.

Przy wsparciu globalnych nastrojów i krajowych danych makro kurs EUR/PLN wybija się dołem ze średnioterminowej konsolidacji, co otwiera drogę w kierunku strefy 4,56-4,58 - wskazał Mirosław Budzicki z PKO BP. W jego opinii, w najbliższym czasie rentowności SPW mogą zmierzać w kierunku 6 proc.

"Kurs EUR/PLN po wielu miesiącach wyłamuje się z trendu bocznego, czemu sprzyja rosnący, globalny popyt na aktywa ryzykowne i waluty rynków wschodzących. Sam moment wybicia mógł jednak nieco zaskoczyć. Lokalnym czynnikiem wzmacniającym aprecjację złotego w ostatnim czasie była ubiegłotygodniowa publikacja zaskakująco dobrych danych na temat salda obrotów bieżących, która drugi raz w tym roku pozytywnie przebiła konsensus" - powiedział PAP Biznes strateg rynkowy PKO BP Mirosław Budzicki.

Zdaniem Budzickiego, dane te potwierdziły, pozytywny, oczekiwany trend, którego można spodziewać się w kolejnych kwartałach.

"Warto również dodać, że spadek kursu EUR/PLN następuje bez wsparcia wymiany środków na rynku przez MF, a także przy wycenianych i nie chłodzonych przez bank centralny oczekiwaniach na obniżki stóp procentowych w Polsce" - powiedział Budzicki.

W opinii eksperta PKO BP, kontynuacja dotychczasowych trendów na EUR/PLN może doprowadzić kurs tej pary do strefy 4,56-4,58, a najbliższe dane makro powinny mieć neutralny wpływ na rynek.

"Trend na EUR/PLN jest mocny, popyt na aktywa ryzykowne utrzymuje się, a na horyzoncie nie widać czynników, które mogłyby ten trend zmienić" - powiedział.

O godzinie 16.02 kurs EUR/PLN zniżkuje o 0,11 proc. do 4,6138, a USD/PLN idzie w dół o 0,07 proc. do 4,2074. W tym czasie na rynkach bazowych dolar nieco umacnia się, a kurs EUR/USD zniżkuje o 0,05 proc. do 1,0966.

RYNEK DŁUGU

"Na globalnym rynku długu od początku kwietnia mają miejsce mocne wzrosty rentowności. Zwraca uwagę fakt, że obligacje państw z naszego regionu zachowują się relatywnie lepiej. Zapewne wpływ na to mają zapowiedzi końca cyklu podwyżek stóp procentowych, jak i rozpoczęty proces dezinflacji" - wskazał Mirosław Budzicki.

To - zdaniem eksperta - uodparnia nasz region przed wpływem globalnej przeceny długu.

"Dodatkowo polskie papiery zyskują wsparcie ze strony zbliżającego się wykupu obligacji OK0423, co łącznie z odsetkami daje kwotę ok. 24 mld zł" - powiedział ekspert PKO BP.

W jego opinii, istotnym wydarzeniem w perspektywie najbliższych dni będzie piątkowa aukcja obligacji.

"Biorąc jednak pod uwagę tak duży napływ środków na rynek nie powinna mieć ona negatywnego wpływy na wyceny polskich papierów. Piątkowe dane makro z Polski (koniunktura gospodarcza oraz dane z rynku pracy - PAP) i cała seria danych w kolejnym tygodniu mogą trochę wspierać oczekiwania na obniżki stóp procentowych, co potencjalnie będzie sprzyjać przesunięciu się rentowności SPW w dół w kierunku 6 proc." - powiedział Budzicki.

"Również publikowany 28 kwietnia wstępny odczyt CPI za kwiecień, po którym oczekuje się spadku inflacji w okolice 15 proc., będzie wspierał krajowy dług" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 3,8 pb. do 3,610 proc., a niemieckich idą w górę o 2,6 pb. do 2,496 proc.

środa środa wtorek 16.06 09.53 16.04 EUR/PLN 4,6146 4,6213 4,6243 USD/PLN 4,2050 4,2159 4,2201 CHF/PLN 4,6920 4,6966 4,6985 EUR/USD 1,0974 1,0962 1,0958 PS0425 6,127 6,116 6,107 WS0428 6,133 6,118 6,107 DS1033 6,149 6,139 6,143

